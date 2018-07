O punk vive No Two Wheels Brazil, dedicado aos amantes das motocicletas vintage, Marky Ramone mostra músicas do Ramones no sábado (20), e Michale Graves, ex-Misfits, mostra os discos 'American Psycho' e 'Famous Monsters' no domingo (21). Estrada Velha do Mar, 4.335, S. Bernardo do Campo, km 35,5, 3819- 0281. Sáb. (20), 19h e dom. (21), 17h. R$ 75/R$ 200.