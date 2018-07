O que cada país espera da cúpula

Reforçar o G-20: O Brasil quer que a cúpula de Pittsburgh consolide o G-20 como o foro para discussões globais, substituindo o G-8

Reforma do FMI e Bird: O Brasil e os outros Brics propõem a transferência de 7% das cotas dos países desenvolvidos no FMI e 6% da fatia no Banco Mundial para os emergentes. Em geral, os países desenvolvidos concordam com a necessidade de reforma, mas querem adiar ao máximo números específicos (EUA apoiam ambições dos Brics, a resistência vem dos europeus)

CHINA

Protecionismo: Uma das principais preocupações da China é o protecionismo, já que o país é o principal alvo das muitas tarifas e medidas antidumping adotadas pelos países nos últimos tempos, apesar das promessas no G-20 de evitar medidas protecionistas. A tarifa de 35% imposta sobre pneus chineses pelos EUA esquenta a discussão

Desequilíbrios globais: Europeus e americanos querem concentrar discussões na resolução dos desequilíbrios globais (excesso de superávit comercial em alguns países, grande déficit em outros). Os chineses se ressentem, porque a conversa fatalmente se transforma em uma crítica ao modelo exportador chinês, seu grande superávit e o yuan desvalorizado

ESTADOS UNIDOS

Limites de endividamento nos bancos: EUA querem impor limites fixos para a alavancagem dos bancos. Os europeus rejeitam a medida, porque adotam limites de endividamento de acordo com os riscos dos ativos - adotar a proposta americana obrigaria bancos europeus a levantar mais capital para se adaptar

Remuneração de executivos: Os EUA querem impor restrições à remuneração de executivos, para que a compensação passe a incentivar lucros de longo prazo, e não resultados de curto prazo. Mas o Tesouro não apoia limites específicos para o valor dos bônus dos executivos, medida defendida por franceses e alemães

UNIÃO EUROPEIA

Teto para bônus de executivos financeiros: Franceses apoiam tetos para a remuneração total de executivos, com multas para quem desrespeitar a regra. Grã-Bretanha está em cima do muro. Conselhos de supervisão poderiam cortar os bônus de executivos se o desempenho do banco ficasse abaixo do esperado, ou limitar os bônus a uma determinada porcentagem do lucro do banco

Estratégias de saída: Alemanha e França acreditam que já está na hora de os governos desenharem estratégias para desfazer as medidas de emergência adotadas durante a crise, porque os déficits do orçamento dos países estão muito altos, e começam a inquietar investidores e trazer perspectiva de inflação. EUA acham que é muito cedo para falar seriamente em estratégias de saída, e que interromper os pacotes de estímulo de forma prematura pode abortar crescimento. Brasil se alinha com os americanos