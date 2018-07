O que é uma patente? A patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção que é outorgado pelo Estado aos inventores. Em contrapartida, o inventor precisa revelar detalhadamente o conteúdo técnico do produto protegido. No caso da chamada patente de invenção (para produtos ou processos relacionados à atividade inventiva, novidade e aplicação industrial), a validade é de 20 anos a partir do depósito. Depois, ela cai em domínio público. Hoje, o Inpi leva 8 anos em média para aprovar uma patente no País. O órgão quer concedê-la em 4 anos até 2015 - para as verdes, a meta é reduzir para 2 anos a partir da Rio+20. Para isso, deverá contratar mais gente, rever procedimentos e criar um sistema eletrônico.