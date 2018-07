O que funciona no feriado de 15 de novembro em SP

Abastecimento

No dia 15, os mercados abrirão nos seguintes horários: Kinjo Yamato, das 3h às 15h; Paulistano, das 6h às 18h; Central Leste, das 7h às 13h; Pirituba, das 7h às 14h; Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi, Vila Formosa e Teotônio Vilela, das 8h às 13h; e Guaianazes, das 8h30 às 13h. Não abrem: Lapa, Pinheiros, Santo Amaro e São Miguel.

Os sacolões funcionarão nos seguintes horários: Jaguaré, das 6h30 às 13h; Santo Amaro, das 7h às 12h; City Jaraguá, das 7h às 18h; Piraporinha, das 7h às 14h; Jaraguá, das 7h às 13h; Lapa, das 7h às 18h30; Avanhandava, Estrada do Sabão, Rio Pequeno e Bela Vista, das 7h às 19h; Butantã e Freguesia do Ó, das 7h às 20h; COHAB Adventista, das 7h às 21h; Cidade Tiradentes, das 8h às 15h; e São Miguel, das 8h às 19h.

As feiras livres atenderão nos locais e horários habituais.

Assistência Social

Vão abrir nos dias 14 e 15 apenas os serviços de emergência e acolhida que são oferecidos 24 horas: Abrigos/Casas de Acolhida, Central de Atendimento Permanente e de Emergência e os Centros de Acolhida (antigos Albergues).

Cultura

Funcionarão nos dias 14 e 15: Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (das 10 às 18h), Galeria Olido (programação normal), Teatro Municipal (para visitas monitoradas que já foram pré-agendadas e a bilheteria, das 10 às 17h), Museu do Teatro Municipal (das 10 às 18h), Teatro Cacilda Becker, Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, Capela do Morumbi, Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa Modernista, Casa do Tatuapé, Monumento à Independência (Capela Imperial), Pavilhão das Culturas Brasileiras e Ponto de Leitura do Piqueri.

Educação

Nos dias 14 e 15 não haverá aulas e os Centros Educacionais Unificados abrirão para atividades esportivas e culturais nos horários habituais.

Esporte

Os Clubes da Cidade e os Clubes Escola abrirão nos dias 14 e 15 só para as atividades esportivas e de lazer, nos horários habituais.

Saúde

Nos dias 14 e 15 de novembro os hospitais e prontos-socorros funcionarão ininterruptamente. As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) tradicionais abrem de segunda a sábado, inclusive nos dias 14 e 15 de novembro, das 7 às 19 horas. As AMAs Especialidades fecham nos dois dias e voltam a funcionar normalmente na quarta-feira. As AMAs que funcionam 24 horas abrem todos os dias, sem interrupções. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os Ambulatórios de Especialidades fecham nos dois dias, voltando a funcionar na quarta-feira.

Subprefeituras

As Praças de Atendimento não funcionarão e voltam ao normal no dia 16.

Transportes

No dia 14, a frota de ônibus que circulará no transporte coletivo da cidade será a correspondente a um sábado (70%) e, a do dia 15, será a correspondente à de domingo (50%).

Trabalho

Nos dois dias, os postos do Centro de Apoio ao Trabalho (CAT), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, assim como as unidades móveis e a Tenda do Trabalhador não prestarão serviço ao público, retornando ao atendimento normal na quarta-feira.

Já as agências do banco de microcrédito "São Paulo Confia" que estão instaladas fora dos postos do CAT e das sedes das subprefeituras funcionarão normalmente na segunda (das 9h às 18h), inclusive a sede Administrativa e a do Pátio do Pari (das 5h às 15h), porém, no feriado, todas estarão fechadas. O atendimento voltará ao normal na quarta-feira.

Verde e Meio Ambiente

Os parques municipais funcionarão no horário habitual e os parques da Luz e de Guarapiranga não abrirão na segunda-feira.