O que passou

Surto de cólera mata 300 pessoas no Haiti

Um surto de cólera matou ao menos 300 haitianos na última semana, segundo informação das Nações Unidas. Mais de quatro mil estão infectados com a bactéria. Milhares de desabrigados pelo terremoto de janeiro - que causou a morte de 250 mil haitianos - ainda vivem em acampamentos nos arredores da capital, Porto Príncipe, em péssimas condições, sem saneamento básico ou água limpa - o que facilita a propagação doença.

TER. 26/10

Morre o senador Romeu Tuma

O senador e ex-delegado de polícia Romeu Tuma morre aos 79 anos por falência múltipla dos órgãos. Ele estava hospitalizado em São Paulo, onde havia recebido um coração artificial no mês passado. Candidato à reeleição, o senador foi internado durante a campanha por conta de uma faringite.

Filho de imigrantes sírios, Tuma fez carreira na polícia. Foi investigador, delegado e superintendente da Política Federal.

Goldman suspende obra do Metrô por suspeita de fraude O governador de São Paulo Alberto Goldman (PSDB) determina a suspensão dos contratos da linha 5 do Metrô de São Paulo por suspeita de fraude nas licitações. O governador ordenou também a abertura de uma investigação na Procuradoria-Geral de Justiça em relação à denúncia do jornal Folha de S. Paulo de que os vencedores da concorrência já eram conhecidos desde abril. As suspeitas recaem sobre o contratos dos lotes 2 a 8, referentes aos 20 quilômetros de extensão entre o Largo 13 de Maio à Chácara Klabin, orçados em R$ 4 bilhões.

Vulcão, tsunami e tremor mata na Indonésia

Desastres naturais atingem a Indonésia em dose tripla. Um terremoto de 7,7 graus na escala Richter, seguido de um tsunami com ondas de 3 metros de altura e, por fim, a erupção do Vulcão Merapi deixam 441 mortos nas mais de 17 mil ilhas que formam o país. Segundo a Agência Nacional de Controle de Desastres, 303 pessoas permanecem desaparecidas e 13 mil estão alojadas em abrigos. Outras 412 pessoas estão hospitalizadas. Suspeita-se de que o detector de tsunamis, instalado em Jacarta em 2004, depois da onda gigante que matou mais de 168 mil pessoas na Indonésia, pode estar quebrado há meses.

QUA. 27/10

Ficha-Limpa vale para eleições deste ano

O Supremo Tribunal Federal decide, por sete votos a três, que candidatos que renunciaram ao mandato para fugir de processos de cassação serão enquadrados, já nessas eleições, pela Lei da Ficha Limpa. A determinação foi dada com base no caso do senador paraense Jader Barbalho (PMDB). Agora, a decisão não se aplica a políticos barrados em casos distintos. Por exemplo, o Paulo Maluf (PP-SP), condenado por corrupção em órgão colegiado, ou de Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), impedido de se candidatar por compra de votos. Esses casos ainda serão julgados pelo Supremo e poderão ter resultado diferente.

Tiririca teve ajuda para redigir declaração

O palhaço Tirica, eleito deputado federal pelo PR com 1,3 milhão de votos, admite não ter escrito sozinho a declaração que atestaria que ele é alfabetizado entregue à Justiça Eleitoral. Francisco Everaldo Oliveira Silva alega que teve ajuda da mulher para redigir o documento. Em sua defesa, Tiririca disse que os anos de trabalho no circo causaram uma lesão que dificulta a aproximação do dedo indicador ao polegar e que, por isso, teria dificuldade de escrever. Tiririca responde a um processo por falsidade ideológica e documental. Na sexta-feira, a Justiça Eleitoral de São Paulo informou que deve marcar uma audiência para que o humorista redija um ditado em frente ao juiz.

Professora é presa por abusar de alunas de 13 anos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prende uma professora de Matemática acusada de abusar sexualmente de duas alunas de 13 anos. Cristiane Teixeira Maciel Barreiras, de 33 anos, foi denunciada pela mãe de uma das vítimas. A professora confessou que se apaixonou pela menina em maio e as duas namoravam no carro e frequentavam o Motel Bariloche, em Realengo. Na quinta, outra estudante, que também teria sido seduzida por Cristiane, confirmou que saiu com a educadora e a outra aluna "mais de 20 vezes" para encontros sexuais. De acordo com a menina, a professora não oferecia vantagens financeiras às alunas, mas pagava pelos passeios e as estadias nos motéis. O marido de Cristiane se disse chocado ao saber das acusações. Sua mulher foi indiciada por estupro de pessoa vulnerável e corrupção de menor e pode pegar até 30 anos de prisão.

SEX. 29/10

Nova reserva de petróleo em Santos pode ser recorde

Agência Nacional do Petróleo confirma a descoberta do que pode ser a maior reserva de petróleo do pré-sal do Brasil. Localizada na Bacia de Santos, o poço de Libra pode conter entre 8 bilhões e 12 bilhões de barris, segundo estimativa da consultoria internacional Gaffney, Cline & Associates. A área pertence à União e, caso aprovado o novo marco regulatório, poderá integrar o primeiro leilão pelo modelo de partilha. Como operadora única do pré-sal, a Petrobrás já detém 30% das reservas do poço de Libra.