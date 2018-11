O que passou

Após Brasil, Argentina reconhece Palestina

A Argentina reconhece oficialmente o Estado Palestino dentro das fronteiras existentes anteriormente à Guerra dos Seis Dias, em 1967. O anúncio de Buenos Aires veio três dias depois de o Brasil reconhecer o Estado, em resposta a um pedido do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, endereçado ao presidente Lula.

O Uruguai, por sua vez, sinalizou que pode tomar a mesma decisão dos vizinhos em 2011.

TER. 7/12

Bruno é condenado a 4 anos e meio

O ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes é condenado pela Justiça do Rio a 4 anos e 6 meses de prisão por sequestro e lesão corporal da ex-amante Eliza Samudio, desaparecida desde junho. Bruno ainda responde a processo aberto pela Justiça de Minas Gerais pelos crimes de sequestro e possível assassinato de Eliza.

Dados de educação põe Brasil entre os piores

Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos mostram que o Brasil está entre os últimos lugares do ranking de educação. A cada três anos o teste avalia o nível educacional de alunos de 15 anos de 65 países. Neste ano, na prova de leitura, os estudantes brasileiros ficaram na 53º posição; na de matemática, em 57º; e na de ciências, em 53º.

Tropa 2 bate recorde de filme brasileiro mais visto

Tropa de Elite 2 tornou-se o filme brasileiro com o maior número de espectadores no cinema. Em nove semanas de exibição, o longa de José Padilha foi visto por 10.736.995 pessoas, desbancando Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), de Bruno Barreto, por 1.400 espectadores.

QUA. 8/12

Enfermeira admite ter trocado soro por vaselina

A auxiliar de enfermagem Kátia Aragaki confessa ter aplicado vaselina no lugar de soro em Stephanie dos Santos Teixeira, de 12 anos, no Hospital São Luiz Gonzaga, zona norte de São Paulo, causando-lhe a morte. Kátia foi acusada de homicídio culposo. Em depoimento à polícia, ela disse ter sido pressionada pela chefe do setor de hidratação infantil do hospital a "agilizar" o serviço. O estresse e as embalagens parecidas teriam causado o erro.

Infiltração faz 20 casas

desabarem em São Paulo Um deslizamento de terra derruba

20 casas do Jardim Maringá, zona leste de São Paulo (foto acima). Pelo menos 80 pessoas ficaram desabrigadas, mas ninguém saiu ferido. Segundo moradores, rachaduras começaram a aparecer ainda de madrugada por causa de um cano da Sabesp que estava furado havia duas semanas.

SEX. 10/12

São Luiz do Paraitinga é patrimônio histórico

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) decide tornar a cidade de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, em São Paulo, patrimônio histórico nacional. O Iphan planeja comprar um imóvel para instalar a Casa do Patrimônio, que será um centro de referência em preservação em todo o Vale do Paraíba e servirá para aproximar o Instituto da população.

Prefeito de Jandira é morto com tiro

O prefeito de Jandira, na Grande São Paulo, Braz Paschoalin (foto), do PSDB, e seu motorista são atacados ao chegar a uma emissora de rádio na Rua Antônio Conselheiro, bairro Jardim Mirante, para participar do programa semanal do prefeito. Paschoalin viajava em um carro sem blindagem e foi atingido no peito por uma bala. Ele não resistiu ao ferimento. Seu motorista, Wellington Martins, segue internado. A polícia acredita que o assassinato tenha sido encomendado por um inimigo político de Paschoalin.

Novas cédulas de Real circulam na segunda

O Banco Central vai pôr em circulação amanhã novas cédulas de R$50 e R$ 100. Para os demais valores, a previsão do BC é lançar novas cédulas de R$ 10 e R$ 20 em 2011; em 2012 será a vez das notas de R$ 2 e R$ 5. A principal novidade são os tamanhos diferentes das notas, que vão variar conforme o valor de face. O objetivo das novas cédulas é reduzir o risco de falsificação em casos em que as de menor valor são "lavadas" em processos químicos e reimpressas com valor maior.

Papa beatifica Irmã Dulce

O papa Bento XVI assina um decreto que formaliza a condição de beata de Irmã Dulce, tornando-a a primeira beata baiana. A religiosa está agora a apenas um passo da canonização. Para ser considerada santa, será necessária a comprovação de dois milagres.

Edemar será despejado de mansão

O ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira será despejado de sua mansão no Morumbi, região nobre de São Paulo. A decisão foi tomada pelo juiz Régis Rodrigues Bonvicino, da 1ª Vara Cível da Justiça Estadual de São Paulo, por uma ação referente à falência da Atalanta Participações e Propriedades Ltda., que fazia parte do conglomerado do Banco Santos. A empresa reclama de uma dívida de R$ 1,7 milhão relativa ao não pagamento de aluguéis da mansão pela mulher de Edemar.