O que passou

Nobel da Paz iraniana elogia nova posição brasileira

Em gesto contra as violações de direitos humanos no Irã, a missão brasileira em Genebra oferece um almoço à dissidente Shirin Ebadi, Nobel da Paz de 2003. A advogada iraniana disse que o Brasil está "começando a se redimir do fato de ter apoiado tantos ditadores nos últimos anos". A dissidente iraniana pediu que o Brasil não use a nova retórica de direitos humanos como "mais uma estratégia política", mas seja "coerente com o Estado democrático que representa".

TER. 8/3

Novas imagens do atentado do 11 de Setembro

Imagens inéditas dos ataques às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, são divulgadas pelo governo americano. A filmagem, que tem 17 minutos ininterruptos, foi feita de um helicóptero da polícia de Nova York que tentava se aproximar da segunda torre atingida na esperança de realizar uma operação de socorro. A fumaça e o risco de desabamento impediram qualquer tentativa de resgate. "Toda a torre sumiu", grita um dos policiais do helicóptero ao se aproximar do primeiro prédio, que acabava de ruir.

Com enredo sobre maestro, Vai-Vai vence em São Paulo

Chegando aos 14 títulos, a escola do Bexiga se firmou como a maior campeã do carnaval de São Paulo. Neste ano a Vai-Vai homenageou o pianista e maestro João Carlos Martins. A disputa foi apertada. A Vai-Vai ficou com 269,5 pontos, apenas 0,25 à frente da Acadêmicos do Tucuruvi, cujo enredo era sobre nordestinos em São Paulo. As duas escolas rebaixadas foram Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche, que desfilou com um carro a menos que o exigido e estourou três minutos do tempo do desfile.

QUA. 9/3

32% a mais de mortes nas estradas em 2011

No feriado de carnaval foram registrados 32% mais acidentes de carro que nesse período do ano passado. De sexta à terça-feira, 3.563 ocorrências nas rodovias federais deixaram 189 mortos e 2.152 feridos, ante 143 e 1.912 do carnaval de 2010.

Discovery volta para casa, para ficar

O ônibus espacial Discovery, da Nasa, pousa no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, encerrando sua última missão. No total, foram 27 anos a serviço da agência espacial americana, com 39 missões e 365 dias em órbita. Os Estados Unidos estão encerrando o programa de ônibus espacial por causa do alto custo. A Nasa deve anunciar em 12 de abril o destino final do Discovery e demais naves inoperantes. A frota é disputada por 21 instituições, entre museus de aviação e centros de pesquisa espacial.

DNA explica por que pênis humano não tem espinhos

Uma parte desaparecida do DNA responsável ajuda a explicar diferenças chave entre os chimpanzés e humanos, incluindo por que humanos têm cérebros maiores e por que o pênis humano não tem espinhos na ponta, revelam pesquisadores americanos num estudo publicado na Nature. David Kingsley e seus colegas, da Universidade de Medicina Stanford, na Califórnia, compararam o código genético dos humanos ao dos chimpanzés e acharam 510 segmentos genéticos que estão faltando nos humanos. Uma das sessões do DNA deletado nos humanos era responsável por pontas espinhosas. Para os humanos, perder esses espinhos prolongou o tempo do sexo e ajudou a promover relações monogâmicas. Outra parte do DNA deletado pode ter contribuído para o desenvolvimento de cérebros maiores.

QUI. 10/3

Rebeldes líbios perdem controle de Ras Lanuf

Sob fogo das forças governistas, os rebeldes líbios que tentam depor o ditador Muamar Kadafi recuam de Ras Lanuf, complexo petrolífero que estava sob controle da insurgência desde sexta-feira, 11. Foi uma vitória importante para Kadafi, que conteve o avanço dos rebeldes em direção a oeste. O objetivo de Kadafi é chegar a Benghazi, principal cidade controlada pelos rebeldes.

Dalai lama deixa política tibetana

O dalai lama anuncia que se afastará da liderança política do governo tibetano e quer transferir o poder a um sucessor eleito. O religioso manterá o papel de líder espiritual, o qual só deverá chegar ao fim com sua morte. "Desde os anos 60 eu tenho repetidamente afirmado que os tibetanos precisam de um líder eleito livremente pelo povo para quem eu possa transferir o poder. Agora nós claramente chegamos ao momento de pôr isso em prática", disse o dalai lama. No comunicado, o líder religioso atacou as políticas chinesas para o Tibete e afirmou que a população da região vive em constante medo e ansiedade.

SEX. 11/3

Atropelador de ciclistas vai para presídio

O bancário Ricardo Neis, que atropelou 12 ciclistas em Porto Alegre em 25 de fevereiro, será transferido para o presídio central, onde ficará em prisão preventiva, por decisão da

juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels, da 1º Vara do Júri da capital gaúcha. A juíza destacou que, de acordo com a avaliação psiquiátrica, Neis não tem doença mental e não precisa de internação em unidade psiquiátrica.