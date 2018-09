O que passou

O adeus ao jornalista Antonio Carvalho Filho

Morre aos 77 anos o jornalista Antônio Carvalho Mendes, que fez carreira de quase cinco décadas no Estado, na coluna de obituários. Foi dele a sugestão que o jornal publicasse versos de Luís de Camões no lugar de matérias censuradas anos 1970, num episódio emblemático da história da imprensa na ditadura militar.

QUA. 16/3

Revelado maior dinossauro carnívoro do Brasil

Um artigo publicado nos Anais da Academia Brasileira de Ciência revela o maior dinossauro carnívoro encontrado no País. Fósseis do gigante Oxalaia quilombensis foram encontrado na Ilha de Cajual (MA) por pesquisadores do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vestígios do pré-maxilar, com sete dentes, e da narina indicam que o animal, que rondava pela terra há 95 milhões de anos, media de 12 a 14 metros de comprimento e chegava a pesar entre 5 e 7 toneladas.

QUI. 17/3

NYT.com limita conteúdo e cria assinatura digital

O jornal americano The New York Times passará a cobrar o acesso ao conteúdo de seu site a partir do dia 28. As pessoas que não assinam o jornal poderão ler até 20 artigos por mês no site, mas terão de pagar se quiserem mais.

A publicação cobrará de US$ 15 mensais pelo acesso ilimitado ao NYTimes.com e por um aplicativo para smartphone até US$ 35 ao mês pelo acesso online e pelos aplicativos para smartphone e iPad. Esta é a segunda tentativa do NYTimes.com pelo noticiário digital na esperança de diversificar as fontes de receita.

Bandidos roubam ônibus e deixam passageiros nus

Cinco homens roubaram R$ 60 mil reais em dinheiro, joias e celulares de 22 passageiros num ônibus que seguia de Rio do Sul, em Santa Catarina, para São Paulo. O crime aconteceu na PR-116, no km 153 da rodovia, em Mandirituba. Depois do arrastão, os bandidos colocaram os passageiros e o motorista nus dentro do bagageiro do ônibus. As vítimas ficaram cerca de 50 minutos dentro do bagageiro até que conseguiram sair e pedir socorro em um posto da Polícia Rodoviária Estadual.

Morre ator Michael Gough, o mordomo de Batman

Morreu aos 94 anos o ator britânico Michael Gough, mais conhecido pelo papel de mordomo Alfred dos filmes do Batman. Foi o diretor americano Tim Burton a primeiro escalar Gough, em 1989, para o papel que o consagraria e que interpretou em outros em três filmes da franquia Batman. O ator estava doente havia algum tempo e morreu em casa.

Última sessão de cinema do Belas Artes

Com programação especial batizada de "A Última Sessão do Cinema", uma referência ao filme de Peter Bogdanovich de 1971, o Belas Artes fecha as portas hoje, após 59 anos na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. Depois. O imóvel permanecerá vazio por tempo indeterminado. Na despedida do cinema, funcionários e manifestantes seguravam cartazes e desferiam gritos de ordem contra o dono do imóvel, Flávio Maluf. Nas últimas sessões, lotadas, o público batia palmas antes de cada filme. Autoridades como o senador Eduardo Suplicy (PT) e o secretário municipal da Cultura, Carlos Augusto Calil, estavam presentes.

Shakira visita Dilma e causa alvoroço no Planalto

A cantora colombiana Shakira atrapalha o expediente do Palácio do Planalto e causa alvoroço entre os funcionários, em sua visita à presidente Dilma Rousseff. A cantora deu um violão autografado para Dilma e propôs parceria entre o governo brasileiro e a Fundação Alas, criada por ela para atender crianças pobres da América Latina. "É uma bênção que o Brasil tenha uma mulher encarregada", disse a cantora em português. "Ninguém como uma mulher para entender a necessidade das crianças".

SEX. 18/3

Iêmen decreta estado de emergência

O governo do Iêmen decreta estado de emergência na capital do país, Sanaa. O anúncio foi feito após a escalada da violência no país, com confrontos deixando 46 mortos e mais de uma centena de feridos. As forças iemenitas abriram fogo contra manifestantes que estavam concentrados na praça principal da capital, após as rezas de sexta-feira e para forçar sua demanda para que o presidente Ali Abdullah Saleh, há 32 anos no poder, renuncie.

MP entra com ação contra Jaqueline

O Ministério Público do Distrito Federal entra com ação de improbidade administrativa contra a deputada federal Jaqueline Roriz (PMN-DF) e seu marido, Manoel Neto. Esse é mais um revés para Jaqueline, que já é alvo de inquérito criminal no Supremo Tribunal Federal e de denúncia por quebra de decoro na Comissão de Ética da Câmara. Jaqueline e Neto foram flagrados em vídeo recebendo um maço de R$ 50 mil do ex-secretário de

Relações Institucionais do DF, Durval Barbosa, delator do mensalão do DEM.