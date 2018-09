O que passou

Egípcios aprovam reforma da Constituição

Com apoio de 77,2% dos eleitores, a reforma da Constituição do Egito é aprovada em referendo. Isso significa que novas eleições parlamentar e presidencial devem ser agilizadas. Sete artigos da Constituição foram alterados e um oitavo, removido. Foi definido que o mandato presidencial será de quatro anos com apenas uma reeleição. Opositores do referendo, que teve participação de 41% da população, reclamam que a Irmandade Muçulmana e o Partido Democrático Nacional, de Hosni Mubarak, serão beneficiados, já que os pequenos partidos surgidos após o levante popular não teriam tido tempo de se organizar para a campanha.

SEG. 21/3

Gilberto Kassab funda novo partido, o PSD

"Eu me sinto desconfortável com um partido que sempre quer votar contra", justificou o prefeito paulistano, Gilberto Kassab, no lançamento de seu novo partido "independente", como ele reforça, o Partido Social Democrático. Em um ato para cem pessoas na Assembleia Legislativa de São Paulo, Kassab disse que sua aproximação com o governo federal é um dos motivos para deixar o DEM. Especula-se que a manobra seja um modo de viabilizar sua campanha para governador do Estado em 2014.

TER. 22/3

São Paulo tem surto de conjuntivite

Desde o mês passado vem aumentando na capital paulista a incidência de conjuntivite viral. Este ano São Paulo já registra 71.252 casos da doença, segundo o Centro de Controle de Doenças municipal. Assim que o aumento foi detectado, os profissionais de saúde foram orientados a ampliar as ações de vigilância e foi enviado um alerta a escolas e creches, que receberam orientações sobre as medidas de controle.

QUA. 23/3

Morre Liz Taylor, a diva dos olhos violeta Atriz que protagonizou Disque Butterfield 8, Cleópatra e Quem Tem Medo de Virginia Wolf?, Elizabeth Taylor morre aos 79 anos, de complicações cardíacas. Ela estava internada havia seis semanas, sempre acompanhada pelos quatro filhos. Liz foi uma das primeiras superstars de Hollywood. Para o papel da rainha do Nilo, pediu o cachê inédito de US$ 1 milhão. A Fox topou na hora e Liz passou a ser a atriz mais bem paga de seu tempo. As bebedeiras e escândalos - como quando motivou o divórcio da amiga Debbie Reynolds com Eddie Fisher - não ofuscaram sua atuação em grandes filmes como Um Lugar ao Sol e Assim Caminha a Humanidade, de George Stevens, e Gata em Teto de Zinco Quente, de Richard Brooks.

Ficha Limpa só vale a partir de 2012

O Supremo Tribunal Federal conclui que a Lei da Ficha Limpa não valeu para as eleições de 2010. Recém-empossado no tribunal, o ministro Luiz Fux deu o voto decisivo para liberar os candidatos ficha-suja que disputaram cargos em outubro. Jader Barbalho (PMDB-PA), João Capiberibe (PSB-AP) e Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) devem ser empossados nas próximas semanas.

QUI. 24/3

Torcedor que provocou Roberto Carlos é banido

O torcedor russo que mostrou uma banana para o lateral Roberto Carlos na partida de sábado, 19, entre Zenit e Anzhí, em São Petersburgo, fica proibido de voltar a pisar no estádio da cidade e tem anulado o direito de adquirir ingressos. "Faremos tudo o que for possível para que ele não entre em nosso estádio", declarou o

diretor-geral do clube russo, Maxim Mitrofanov. A torcida do Zenit, uma das maiores da Rússia, tem histórico de racismo contra jogadores. Mitrofanov pediu desculpas a Roberto Carlos. O brasileiro minimizou o incidente, dizendo já ter visto situações piores em mais de 20 anos de carreira.

Brasil muda diretriz e vota contra o Irã na ONU

Marcando uma mudança importante na diplomacia brasileira, a representação do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU vota a favor de uma proposta que determina o envio de um relator independente para investigar as usinas nucleares do Irã. O regime iraniano reagiu com irritação e acusou o Brasil de "dobrar-se" à pressão dos EUA. A nova posição do Brasil foi comemorada por ONGs e países ocidentais. Na sexta-feira, o Irã anunciou que não aceitará uma "campanha" dos Estados Unidos em seu território.

SEX. 25/3

O fotógrafo Thomaz Farkas morre aos 86 anos

De origem húngara, Thomas Farkas, um dos expoentes da fotografia moderna brasileira, morre aos 86, de falência múltipla dos órgãos, no Hospital Sírio-Libanês. "Fotografia, para mim, é o melhor jeito de aproveitar a vida", costumava dizer Farkas, um dos fundadores do Foto Cine Clube Bandeirantes, em São Paulo, nos anos 40. Em janeiro, o Instituto Moreira Salles inaugurou a exposição Thomaz Farkas: Uma Antologia Pessoal, que rendeu um livro. A exposição estará aberta até 3 de abril.