O que passou

Brigadeiro com Paulista é campeã de atropelamentos

A esquina das Avenidas Brigadeiro Luís Antônio e Paulista é o ponto de travessia de pedestres em que mais ocorrem atropelamentos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, pedestres precisam ter cuidado redobrado também nas esquinas da Avenida Ipiranga com a São João e do Estado com a Mercúrio. Juntos, esses cruzamentos foram responsáveis por 88 mortes nos últimos 5 anos.

TER. 10/5

Microsoft compra Skype por US$ 8,5 bilhões

Na maior aquisição da história da Microsoft, a empresa de Bill Gates compra o Skype por US$ 8,5 bilhões. O Skype, que oferece serviço de vídeo e voz para ligações via computador e celular, tem 145 milhões de usuários por mês. A compra foi uma tentativa da Microsoft de aumentar sua presença no setor de comunicações, no qual tem perdido espaço para as rivais Google e Apple.

QUA. 11/5

Terremotos no sul da Espanha matam 10

Dois terremotos atingem a cidade espanhola de Lorca, na província de Múrcia, no pior tremor do país dos últimos 50 anos. Em um intervalo de uma hora e meia, o primeiro abalo teve magnitude 4,5 e o segundo, maior, de 5,1. Rachaduras se formaram nas estradas, as varandas de inúmeros apartamentos caíram sobre carros estacionados nas ruas, edifícios foram danificados ou desabaram. Ao menos 293 pessoas ficaram feridas e 10 morreram. O campanário do santuário da Virgen de las Huertas, patrimônio nacional, desabou.

Aprovação de Obama é a maior em dois anos

Duas semanas após a ação que matou o terrorista Osama Bin Laden, no Paquistão, o presidente americano, Barack Obama, alcança seu maior índice de aprovação em dois anos. Segundo pesquisa da Associated Press, Obama tem 60% de apoio do eleitorado americano. Para mais da metade das pessoas, o presidente merece ser reeleito. E 73% dos entrevistados apoiaram a maneira em que a operação contra o saudita foi realizada. Na quinta-feira, a avó de Obama por parte de pai, residente no Quênia, recebeu ameaças de morte do grupo africano Al-Shabbab, que jurou vingança pela morte de Bin Laden e é ligado à Al-Qaeda.

Evangélicos barram votação no Senado sobre homofobia

Representantes da Frente Parlamentar Evangélica no Senado pedem adiamento da votação do projeto de lei que criminaliza atos homofóbicos, alegando que o assunto não foi debatido pela sociedade. Para atender às reivindicações da bancada evangélica, Marta Suplicy, relatora do projeto, incluiu uma emenda permitindo que todas as religiões exerçam sua fé desde que não incitem violência contra gays. Na saída da sessão, o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) tentou exibir um panfleto "antigay" atrás da senadora Marta, enquanto ela dava entrevista para a televisão. A senadora Marinor Brito (PSOL-PA) se irritou com a atitude de Bolsonaro e deu um tapa nas mãos do deputado, tentando arrancar-lhe o panfleto. "Tu és homofóbico, és um criminoso, deverias ir pra cadeia", gritou ela. Bolsonaro e Marinor trocaram xingamentos e por pouco não partiram para a agressão física.

QUI. 12/5

Mauricio de Souza torna-se imortal da APL

O criador de Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, além de muitos outros personagens em quadrinhos, Mauricio de Souza, toma posse da cadeira 24 da Academia Paulista de Letras, antes ocupada pelo poeta e jurista Geraldo de Camargo Vidigal. Com isso, Mauricio se tornou o primeiro quadrinista do mundo a integrar uma academia de letras. "Eu nunca esperaria uma honraria como essa, até porque pouco tempo atrás as histórias em quadrinhos estavam no índex da má literatura."

Aos 19, Neymar descobre que será pai

O atacante santista Neymar anuncia que será pai ainda neste ano. No comunicado, o jogador pede à imprensa que respeite a privacidade da mãe, que não teve o nome revelado. "Essa medida visa dar tranquilidade a ela durante os próximos meses, evitando sua exposição de forma desnecessária e garantindo, principalmente, a privacidade da criança", informou a assessoria do jogador.

Brasil impõe barreira à importação de carros

O Brasil decide impor barreiras alfandegárias à importação de carros. O objetivo é forçar a Argentina, cujo setor automotivo representa 40% das exportações para o Brasil, a rever suas medidas protecionistas. A partir de agora os importadores de carros devem solicitar licenças de importação não automáticas para 600 produtos, o que significa uma espera de até 60 dias. Para não prejudicar o funcionamento das montadoras, pneus e autopeças não estão incluídos na exigência.

SEX. 13/5

Taleban mata 88 em atentado no Paquistão

Um duplo atentado suicida contra uma academia da guarda de fronteiras paquistanesa mata 88 pessoas e fere outras 117 na cidade de Charsada. O Taleban reivindicou a autoria do atentado, cometido quando recrutas da guarda de fronteiras voltavam de ônibus para suas casas após dias de treinamento. "É uma vingança pela morte de Osama bin Laden", comunicou um porta-voz do grupo, que ameaçou dar sequência aos ataques contra as forças de segurança paquistanesas.