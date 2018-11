O que passou

Estação Pinheiros do Metrô é inaugurada - incompleta

Com concepção que prioriza a tecnologia e em local marcado pela maior tragédia da história do Metrô - a abertura de uma cratera que matou sete pessoas em 2007 - começa a operar a Estação Pinheiros, da Linha 4-Amarela. A inauguração, no entanto, ocorreu sem a integração com a Linha9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o terminal de ônibus anexo, previstos no projeto. Também não ficaram prontos em tempo os banheiros públicos e a disponibilização de sinal de celular e wireless (internet sem fio) .

TER. 17/5

Rainha homenageia republicanos na Irlanda

Na primeira visita de uma monarca britânica à Irlanda desde a independência do país da Grã-Bretanha, em 1921, a rainha Elizabeth II presta homenagem aos republicanos mortos. No principal gesto conciliatório da visita, ela depositou uma coroa de flores no monumento aos irlandeses que sucumbiram durante a luta contra a coroa britânica pela independência. Horas antes da chegada da rainha uma bomba foi desativada em um ônibus na cidade de Maynooth, a 25 quilômetros de Dublin. E perto do Jardim das Memórias manifestantes agitaram cartazes dizendo "Grã-Bretanha, saia da Irlanda" e "Sangue irlandês mancha mãos inglesas".

QUA. 18/5

22 morrem em queda de avião na Argentina

Um avião bimotor turboélice da companhia argentina Sol cai em uma região desértica da Patagônia matando os 19 passageiros e os 3 tripulantes a bordo. Especialistas em aviação disseram à imprensa que uma das hipóteses para o acidente é o congelamento de parte das asas do bimotor.

Desmatamento na Amazônia quintuplica

Satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registram aumento de mais de cinco vezes no desmate da Amazônia no bimestre março/abril em comparação com o mesmo período de 2010. O corte de florestas registrado (593 km²) equivale a mais da terça parte da cidade de São Paulo. Técnicos da área ambiental indicam a possibilidade de o avanço das motosserras estar relacionado à expectativa de mudança nas regras do Código Florestal pela Câmara.

Estudante é assassinado na USP

Felipe Ramos de Paiva, estudante do 4º ano de Ciências Atuariais, é assassinado no estacionamento da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP. Ele levou um tiro na cabeça e seu corpo foi encontrado por um segurança ao lado de seu Passat azul-marinho. O carro era blindado porque ele já tinha sido assaltado duas vezes. O reitor da USP, João Grandino Rodas, admitiu que a guarda patrimonial não é suficiente para garantir a segurança do campus.

QUI. 19/5

Obama defende Estado palestino com fronteiras anteriores a 1967

Em seu esperado discurso para o Oriente Médio e Norte da África, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, diz apoiar a criação de um Estado palestino com base nas fronteiras de 1967 - anterior à Guerra dos Seis Dias - e desmilitarizado.

Também pediu que os palestinos reconheçam o Estado de Israel, "o que é fundamental para a paz no Oriente Médio", e criticou a política israelense de seguir com a construção de assentamentos. Obama ainda comentou a situação na Síria, na Líbia e no Iêmen, porém deixou de fora a Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos na região e considerado um dos governos mais duros do mundo.

Conteúdo das caixas-pretas do voo 447 sai em junho

O secretário de Estado francês de Transportes, Thierry Mariani, afirma que o resultado das análises das caixas-pretas do avião 477 da Air France, que caiu em 2009, deve ser divulgado no fim de junho. Dos equipamentos foram extraídos 1.300 mil parâmetros e as duas últimas horas de conversas na cabine.

Tragédia da Gol: só um controlador é condenado

O juiz Murilo Mendes, da Vara de Sinop (MT), condena o controlador de voo Lucivando Tibúrcio de Alencar a 3 anos e 4 meses de detenção em regime aberto. A pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade e proibição temporária do exercício da profissão. Alencar não programou em seu console, no dia do acidente da Gol, as chamadas de frequência auxiliares, o que teria dificultado o contato entre o Legacy e o centro de controle. Na segunda-feira, a Justiça brasileira condenara os pilotos do jato, Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, a 4 anos e 4 meses de prisão pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Os dois também poderão prestar serviços comunitários.

SEX. 20/5

Mantega descarta medidas para conter economia

Afirmando que o pior momento da inflação ficou para trás e ela agora está na descendente, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, descarta a necessidade de adoção de novas medidas para conter o avanço da demanda e do crédito. Segundo ele, os principais vilões da inflação, como as commodities, estão caindo. Mantega previu que o IPCA deve fechar o ano em até 6%.