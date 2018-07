O que passou

Italianos rejeitam imunidade para Berlusconi

Eleitores italianos votam "sim" em referendo que, entre outras medidas, extingue a imunidade o primeiro-ministro, num sinal claro do crescente descontentamento popular com o governo conservador de Silvio Berlusconi. O premiê pediu aos eleitores que não votassem no referendo, organizado pelos partidos da oposição, mas 57% do eleitorado compareceu às urnas. E mais de 95% votou pelo "sim". Além de derrubar a imunidade do premiê, que permitia a Berlusconi não comparecer aos tribunais alegando uma agenda cheia, os italianos optaram por suspender o programa de energia nuclear do país, a privatização e o encarecimento das tarifas do fornecimento de água.

QUA. 15/06

Conselho de Ética abre processo contra Bolsonaro

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar instaura processo disciplinar contra o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ). O parlamentar será processado por ter discutido com a senadora Marinor Brito (PSOL-PA) e por ter classificado de "promiscuidade" a possibilidade de um filho seu ter um relacionamento com uma mulher negra, em entrevista ao programa CQC, da Band. O PSOL, autor do processo, pede a cassação do deputado.

Paquistão prende informantes da CIA

A agência de espionagem do Paquistão prende cinco informantes paquistaneses que forneceram dados que permitiram à CIA matar o terrorista Osama Bin Laden. Entre os detidos está um major do Exército paquistanês, que teria anotado as placas dos carros dos visitantes do complexo de Bin Laden em Abbottabad. As prisões são a mais recente evidência de desgaste das relações entre Washington e Islamabad.

EUA adotam novas regras para filtro solar

A vigilância sanitária americana adota novas regras para os protetores solares à venda a partir de junho de 2012. Os fabricantes não poderão usar nas embalagens as expressões "bloqueador solar", "à prova d"água" e "à prova de suor". Somente serão considerados protetores solares os produtos que apresentarem no mínimo o fato de proteção 15. Nos Estados Unidos, o câncer de pele é o mais comum.

Risco Brasil é menor que o dos EUA

Pela primeira vez na história, os investidores veem maior risco de calote da dívida dos Estados Unidos do que do Brasil. O credit default swap (CDS) do Brasil - instrumento que mede o risco de não pagamento das obrigações financeiras no período de um ano - cai para 42 pontos, enquanto o custo para proteção da dívida dos EUA ficou em 49 pontos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o indicador mostra a solidez e a confiança do mercado na economia brasileira.

QUI. 16/06

Ex-jogador Edmundo é preso e solto no mesmo dia

O ex-jogador e comentarista esportivo Edmundo é preso em um flat em São Paulo. Segundo agentes do Setor de Investigações Gerais, Edmundo não ofereceu resistência. Pediu apenas para tomar um banho e ligar para o advogado. No início da semana, a Justiça do Rio decretou a prisão do ex-jogador, que em 1999 foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto, por homicídio culposo de três pessoas e lesões corporais de outras três em um acidente de carro, em 1995. No mesmo dia da prisão, a desembargadora Rosita Maria de Oliveira Netto, da 6ª Câmara Criminal, do Rio, concedeu habeas corpus a Edmundo. Seu advogado, Arthur Lavigne Júnior, mantém o argumento de que o crime está prescrito e, portanto, a punição deve ser extinta.

Na Grécia, crise e protestos ameaçam governo

Milhares de gregos vão às ruas de Atenas para protestar contra as medidas anticrise do primeiro-ministro George Papandreou. Parte dos manifestantes alega que o governo desviou recursos que serviriam para o resgate econômico do país. Pressionado, Papandreou pediu que a população confie nele. Na sexta-feira, anunciou uma extensa reformulação do gabinete, incluindo a substituição do ministro de Finanças. Na terça-feira, o governo de Papandreou passará por um voto de confiança no Parlamento.

SEX. 17/06

Produção do iPad no Brasil é adiada para setembro

A empresa chinesa Foxconn adia para setembro o início da sua produção de tablets no Brasil, que estava prevista para começar em julho. Um dos motivos do atraso são problemas de infraestrutura. Isso porque a alça de acesso que a prefeitura de Jundiaí está construindo onde fica a fábrica da empresa não foi concluída. Outro problema é que a Foxconn atrasou o envio de engenheiros brasileiros para estágio na sua fábrica na China. Apenas 175 funcionários foram selecionados, mas a companhia precisa de mais de 200.

Nações Unidas condenam discriminação contra gays

O organismo da ONU para os direitos humanos emite sua primeira condenação à discriminação contra homossexuais e trans. O texto, apresentado pela África do Sul, oficializa que não deve haver discriminação nem violência contra pessoas com base em sua orientação sexual, em uma votação considerada histórica, mas rejeitada pelos países islâmicos. Delegações de países como Paquistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar e Bangladesh se retiraram da sal, rejeitando a iniciativa. A votação foi apertada. Houve 23 países a favor, 19 contra e 3 abstenções.