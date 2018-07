O que passou

MPF denuncia três por acidente da TAM

Às vésperas do quarto aniversário da tragédia do A320, o Ministério Público Federal apresenta denúncia criminal contra Denise Maria Ayres Abreu, então diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e contra dois diretores da TAM na época do acidente: Alberto Fajerman (vice-presidente de Operações) e Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro (diretor de Segurança de Voo). A denúncia tem 50 páginas e foi registrada na 1.ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Os três denunciados pelo procurador da República Rodrigo De Grandis foram acusados de ter exposto a perigo o Airbus, provocando o acidente e a morte de 199 pessoas naquela que é a maior tragédia da história da aviação brasileira.

Dilma efetiva ministro dos Transportes

O ministro interino dos Transportes Paulo Sérgio Passos foi efetivado no cargo pela presidente Dilma Rousseff. A decisão não agradou à bancada de deputados, mas a presidente já providenciou um encontro no Palácio da Alvorada para acalmar os aliados e não deixar a crise do PR contaminar a base governista. O novo ministro prometeu diminuir ou mesmo acabar com as licitações de projetos básicos, evitando a necessidade dos chamados termos aditivos, cujas irregularidades culminaram com a saída do ministro anterior, Alfredo Nascimento. Mas na quinta-feira Passos já havia revogado a suspensão por 30 dias das licitações, projetos e obras do ministério determinada pela presidente.

TER. 12/7

Pão de Açúcar suspende fusão com Carrefour

Investidores liderados pelo empresário Abílio Diniz suspenderam "temporariamente" as negociações para a fusão do Pão de Açúcar com a operação brasileira do Carrefour. A desistência foi motivada pelo veto do Casino - sócio francês do Pão de Açúcar - após reunião em Paris. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também anunciou que não financiaria a fusão, com aporte de até R$ 4,5 bilhões. Em 2005, o Casino pagou US$ 1 bilhão para assumir o controle do Pão de Açúcar em 2012. Diniz, porém, vem tentando uma saída desde 2010 para se manter à frente do negócio. A operação com o Carrefour seria uma maneira de mudar o jogo de forças, mas o Casino definiu a fusão como "contrária aos interesses" dos acionistas e abriu processo de arbitragem internacional.

QUA. 13/7

Avião bimotor cai no Recife e mata 16

Dezesseis pessoas morreram na queda de um bimotor da Noar Linhas Aéreas no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. O avião do voo 4846, que faria a rota Recife-Natal-Mossoró, caiu pouco mais de três minutos após decolar, às 6h51. Há indícios de que teria ocorrido uma falha técnica.

Cade aprova fusão Sadia-Perdigão

Após mais de dois anos de análise pelo governo, a Brasil Foods (BRF) conseguiu aprovar a fusão entre Sadia e Perdigão e manter 87% do faturamento total e 78% das vendas no mercado interno. O acordo selado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recebeu a bênção dos investidores e provocou uma alta de 9,77% nas ações da BRF.

21 pessoas morrem em atentado em Mumbai

Um triplo atentado terrorista deixou ao menos 21 mortos e 141 feridos em Mumbai, a capital econômica da Índia. As explosões atingiram o bairro de Dadar, o tradicional mercado de joias Zaveri Bazaar e o centro comercial Opera House. É o pior ataque no país desde 2008, quando dez militantes paquistaneses invadiram a cidade e fizeram reféns por três dias. Na ocasião, 166 morreram.

QUI. 14/7

Assassino de Tim Lopes queima mulher na prisão

Um dos acusados pela morte do jornalista Tim Lopes, em 2002, joga água fervente na companheira durante uma visita íntima no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Rio, onde está detido. Cláudio Orlando do Nascimento, o Ratinho, cumpre pena de 23 anos e 6 meses. Fernanda Marins de Carvalho sofreu queimaduras pelo corpo, foi encaminhada ao hospital, mas recebeu alta no mesmo dia. Ratinho foi colocado em isolamento e teve o direito de visita íntima cancelado.

SEX. 15/7

Minczuk não é mais diretor artístico da OSB

O maestro Roberto Minczuk pede desligamento de seu cargo de diretor artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira, função que exercia havia seis anos. A partir de agora, o posto será compartilhado pelo ex-diretor do Teatro Municipal Fernando Bicudo e o compositor e produtor Pablo Castellar. Há uma semana já havia sido divulgada uma decisão do Conselho Curador da Fundação OSB de diminuir o poder do maestro Minczuk, pivô da crise com os músicos que vem desde o início do ano e resultou na demissão de 33 deles. Minczuk continuará como maestro titular.

Mineiros chilenos pedem indenização

Presos por 69 dias na mina San José, no deserto do Atacama, no Chile, 31 dos 33 mineiros entram com uma ação conjunta contra o Estado por danos morais. Eles reclamam da negligência do Serviço Nacional de Geologia e Minas, que não teria inspecionado previamente as condições de segurança da mina. Eles pedem uma indenização de US$ 540 mil (cerca de R$ 849 mil) por pessoa.