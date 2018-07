O que passou

Exame comprova que Salvador Allende se matou

O Serviço Médico Legal de Santiago confirma que o ex-presidente chileno Salvador Allende se suicidou no golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet, no dia 11 de setembro de 1973. Allende foi encontrado morto em seu gabinete depois de um bombardeio ao Palácio La Moneda, sede do governo chileno. A arma e a bala que causaram sua morte nunca foram encontradas e a viúva e as filhas do presidente não puderam ver o corpo, o que deu margem a teorias de assassinato.

SP banca custo para estádio do Corinthians abrir a Copa

O governador Geraldo Alckmin vai injetar dinheiro público no estádio do Corinthians para cobrir a diferença de 20 mil assentos, de 48 mil para 68 mil, para que o local possa abrir a Copa 2014. O custo de instalação dos assentos adicionais, que serão estruturas provisórias, será de R$ 70 milhões. No mesmo dia, o prefeito Gilberto Kassab sancionou uma lei que garante até R$ 420 milhões em incentivos fiscais para que o Corinthians construa o estádio. O presidente do time, Andrés Sanches, se emocionou ao receber de Alckmin o documento de isenção fiscal (foto).

Mulher sofre tentativa de estupro no Metrô

Uma mulher de 34 anos é vítima de abuso sexual na Estação Sacomã, da Linha 2-Verde, do Metrô de São Paulo. A mulher pedia informações para um homem quando foi atacada por ele. O homem, segundo a vítima, aparentava ter uma faca dentro da jaqueta. "Ele me segurou com um braço e com o outro abaixou a calça. Ficou nu", disse ela. Houve luta corporal, ela conseguiu correr e pedir socorro. O agressor fugiu em direção ao terminal de ônibus. Em nota, o Metrô disse que câmeras da estação registraram o episódio e as imagens foram entregues à polícia.

Europa aprova novo resgate à Grécia

Os líderes da zona do euro reunidos em Bruxelas chegam a um acordo para um novo programa de ajuda à Grécia. O pacote de financiamento da União Europeia e do FMI será de 109 bilhões. Além do financiamento oficial, haverá um corte de parte da dívida grega no valor de 37 bilhões até 2014, por meio da contribuição direta e voluntária dos credores privados. O pacote se completa com 12 bilhões, que serão usados na compra de títulos gregos. A dívida da Grécia é de 350 bilhões e o pacote de ajuda foi considerado um calote parcial.

Al-Qaeda cria desenho para recrutar crianças

Um grupo ligado à rede terrorista Al-Qaeda está produzindo um desenho animado com o objetivo de inspirar crianças a pegar em armas e participar das ações da organização. O desenho, segundo o site militante islâmico Al-Shamouk, mostra "ações heroicas dos guerreiros do Profeta" e é uma "alternativa ao veneno que é transmitido por outros canais de TV às nossas crianças e jovens".

PMs envolvidos no caso Juan são presos

Os quatro policiais militares suspeitos de assassinar o menino Juan de Moraes, de 11 anos, são presos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense concluiu que, no dia 20 de junho, Juan foi executado pelos sargentos Isaías Souza do Carmo e Ubirani Soares e pelos cabos Edilberto Barros do Nascimento e Rubens da Silva em operação forjada, na qual não houve troca de tiros com criminosos, na Favela Danon, em Nova Iguaçu. Eles responderão por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Pouso do Atlantis marca fim de programa da Nasa

O programa de ônibus espaciais americano chega ao fim com o pouso do Atlantis. O ônibus e seus quatro tripulantes aterrissaram em segurança no Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida pouco antes do amanhecer. "Missão cumprida, Houston", foram as primeiras palavras do comandante Chris Ferguson ao pousar em Cabo Canaveral. "Após servir o mundo por 30 anos, o ônibus espacial conquistou seu lugar na história e agora faz sua última parada", disse.

Pintor britânico Lucian Freud morre aos 88 anos

O pintor britânico Lucian Freud, neto de Sigmund Freud, morre aos 88 anos de uma doença mantida em segredo pela família. Freud chegou ao final da vida muito valorizado pelo mercado de arte, que ele dizia desprezar. Sua obra Benefits Supervisor Sleeping (1995), que retrata uma mulher nua e obesa dormindo em um sofá (foto), foi vendida por US$ 33,6 milhões pela casa Christie"s em 2008, marcando um novo recorde num leilão para um artista vivo.

Senado americano rejeita cortes ao orçamento

O Senado dos Estados Unidos rejeita, por 51 votos a 46, uma proposta aprovada no começo da semana pela Câmara de reduzir o orçamento do governo, impondo cortes em setores sociais.

Os republicanos exigem os cortes como uma condição para a elevação do teto da dívida americana, que, em 2 de agosto, atingirá US$ 14,3 trilhões. Ao impedir que a proposta siga em frente, os democratas, que controlam o Senado, esperam agilizar um acordo bipartidário para evitar um calote americano.