O que passou

Camareira fala pela 1º vez sobre Strauss-Kahn

A guineana Nafissatou Diallo dá suas primeiras entrevistas sobre a suposta agressão sexual do ex-diretor do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn. Para a revista Newsweek, ela narrou o episódio em detalhes. Disse que, quando foi limpar o quarto 2806, encontrou um Strauss-Kahn completamente nu e tentou sair do quarto, mas foi impedida por ele. Strauss-Kahn teria então forçado Nafissatou a fazer sexo oral, além de ter machucado sua vagina com as mãos. Strauss-Kahn nega a história e seus advogados já sugeriram que qualquer relação sexual teria sido consensual.

SEG. 25/7

Senado livra Requião em caso de ameaça a repórter

Um parecer da advocacia do Senado entende que o incidente entre Roberto Requião (PMDB-PR) e o repórter Victor Boyadjian, da Rádio Bandeirantes, não configurou falta de decoro parlamentar. Em 25 de abril, irritado com uma pergunta do jornalista sobre a aposentadoria que recebe como ex-governador do Paraná, Requião arrancou-lhe o gravador das mãos, confiscou a fita e ameaçou bater em Boyadjian. A ação contra o senador foi arquivada, por determinação de José Sarney.

Brasil terá estação científica na Antártida

O Brasil deve iniciar em dezembro a instalação de seu primeiro centro de estudos científicos na Antártida. Já há uma estação brasileira na região, mas fica numa ilha a 130 quilômetros da costa. A nova base será um módulo pré-fabricado na Suécia e servirá para recolher informações sobre temperatura, ventos, radiação solar e umidade, além de possibilitar expedições glaciológicas de cientistas brasileiros no continente.

TER. 26/7

Investimento externo no Brasil bate recorde

A entrada de investimentos estrangeiros no Brasil atinge a maior marca desde 1947, com US$ 32, 5 bilhões injetados no País no primeiro semestre do ano. Um relatório da ONU mostrou que o Brasil é o quinto maior receptor de investimentos em 2010, atrás de EUA, China, Hong Kong e Bélgica.

SP terá pedágio por quilômetro rodado

Um projeto piloto para a cobrança de pedágio por quilômetro rodado será instalado ainda neste ano no interior do Estado de São Paulo, próximo a Campinas. Atualmente, o motorista paga taxas por trechos pontuais, independentemente da distância percorrida. Serão instalados leitores de chips ao longo das rodovias. Esses equipamentos funcionam por frequência e a cobrança será feita por um sistema de créditos pré-pagos.

QUA. 27/7

Estudantes fazem greve de fome no Chile

Trinta e quatro alunos chilenos do ensino médio, todos menores de idade, fazem greve de fome há uma semana em protesto contra o sistema educacional. Os manifestantes exigem uma educação estatal gratuita e de qualidade. No Chile, mesmo as instituições públicas são pagas. Quem não tem dinheiro é obrigado a pegar empréstimo bancário. Desde junho, milhares de alunos saem todas as semanas às ruas de Santiago para pedir uma ampla reforma.

Maioria dos brasileiros é contra união gay, diz Ibope

Mais da metade dos brasileiros, 55%, são contrários à decisão do Supremo de permitir a união estável entre gays, segundo o Ibope. O apoio à união homossexual varia de 60% entre jovens de 16 a 24 anos a 27% entre pessoas com mais de 50 anos. E 52% das mulheres não têm resistência à união, enquanto 63% dos homens são contra.

QUI. 28/7

Humala toma posse no Peru

Ollanta Humala assume a presidência do Peru, em evento que teve a presença de Dilma e outros 14 presidentes. O novo líder anunciou que governará "um Peru para todos", em alusão ao slogan de Lula: "Brasil: um País de todos". A inclusão social e a manutenção da estabilidade econômica são as principais promessas de Humala.

Sucessor de Bin Laden faz 1ª aparição em vídeo

O egípcio Ayman al-Zawahiri, substituto de Osama bin Laden no comando da Al-Qaeda, elogia os manifestante sírios em um vídeo divulgado por sites islâmicos e os parabeniza pela revolta contra o presidente Bashar Assad e os interesses americanos e israelenses. Mas os rebeldes sírios rejeitaram o apoio do líder da Al-Qaeda e o acusaram de prejudicar o movimento pela democracia ao associá-lo à rede terrorista.

SEX. 29/7

Pilotos poderiam ter evitado acidente da Air France

Os pilotos do avião da Air France que caiu em 2009 no voo 447 poderiam ter evitado a queda, segundo relatório do Escritório de Investigações e Análise para Aviação Civil da França. De acordo com a análise das caixas-pretas, o comandante saiu para descansar durante uma tempestade e não deu ordens claras para os dois copilotos, que, durante a queda, tentaram operar ao mesmo tempo o avião. Além disso, os copilotos não perceberam o alarme que indicava a perda de sustentação da aeronave e mantiveram o bico elevado. Por último, o relatório aponta que a tripulação não tinha treinamento de como conduzir o avião manualmente naquela situação.