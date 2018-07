O que passou

Bolsas repetem auge da crise de 2008

O mercado global vive o dia mais turbulento desde a crise que eclodiu em setembro de 2008. A queda foi generalizada, com exceção dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e do ouro. O motivo imediato foi o rebaixamento da nota americana pela agência de classificação de risco Standard & Poor"s, na sexta-feira, dia 5. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que "o Brasil está preparado, mas não imune à crise". Ele disse que o governo vai apertar as contas públicas: "Prometo a cada mês uma surpresa fiscal". O foco do problema é a dúvida dos investidores sobre a capacidade dos países de honrar dívidas. Em alguns casos (Espanha, Grécia, Portugal e Itália), a desconfiança aparece já no curto prazo. Em outros, o temor está no médio e no longo prazo, como nos EUA e França.

Procuradores terão de devolver parte do salário

A Prefeitura de São Paulo afirma que todos os servidores que receberam acima do teto do funcionalismo terão de devolver a diferença recebida a mais nos últimos quatro meses. A medida foi anunciada após o Estado revelar que 140 procuradores municipais receberam supersalários, acima do limite constitucional dos ministros do Supremo Tribunal Federal (R$ 26.723,13) - um deles ganhou R$ 76,4 mil em junho. Não é só na Procuradoria do Município de São Paulo que existem servidores com salários acima do teto. Novo levantamento feito pelo Estado, com base no site oficial De Olho nas Contas, mostra que há 82 funcionários em outras secretarias que recebem salários superiores ao limite municipal.

QUA. 10/8

Seleção do Brasil cai de novo diante de um grande

No dia em que sua estreia no comando do Brasil completou um ano, Mano Menezes viu seu time perder de novo para um grande do futebol, desta vez para a Alemanha, por 3 a 2, em Stuttgart. Serão precisos bons resultados nos amistosos que a seleção fará no início de setembro - contra equipes menores - e nos jogos de 14 e 28 do próximo mês contra a Argentina para Mano voltar a ter, de fato, tranquilidade. Do contrário, poderá ver interrompido seu projeto de renovar a seleção para a Copa de 2014, apesar de Ricardo Teixeira dizer que nada vai mudar.

Médicos de SP deixam de atender 12 planos

O atendimento a usuários de 12 planos de saúde deve ser suspenso no Estado de São Paulo em setembro. Segundo os médicos, as operadoras se recusaram a negociar os honorários pagos por consulta. Entre os planos atingidos estão Ameplan, Porto Seguro, Pró Saúde e os planos das empresas Volkswagen, Vale, Cetesb e CET.

Contrato para aplicação do Enem tem aumento de 190% Em apenas um ano, o valor do contrato do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) quase triplicou: saltou de R$ 128,5 milhões para R$ 372,5 milhões, um aumento de 190%. Publicado ontem no Diário Oficial, o extrato de dispensa de licitação prevê "duas ou mais edições" do exame sob responsabilidade da Fundação Universidade de Brasília. Na prática, quem executará novamente o serviço será o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe), o órgão da Universidade de Brasília que o Ministério da Educação pretende transformar em uma espécie de "concursobrás".

QUI. 11/8

Juíza é assassinada à queima-roupa em Niterói

A juíza Patrícia Lourival Acioli (foto), de 47 anos, é morta com 21 tiros após ser cercada em seu carro quando chegava em casa, em Niterói (RJ). Ela era conhecida por atuar de forma rigorosa contra policiais envolvidos com milícias, grupos de extermínio e máfias de vans, combustível e caça-níquel, além de traficantes e bicheiros. O caso expôs a insegurança de juízes que lidam com o crime organizado - uma lista da Corregedoria Nacional de Justiça relaciona 87 magistrados sob risco no País. Patrícia teve escolta policial entre 2002 e 2007, mas, quando soube que a proteção seria reduzida a apenas um PM, irritou-se e preferiu abrir mão dela.

SEX. 12/8

Itália anuncia corte de gastos de 45,5 bilhões

Pressionado, o país promete pacote de redução de gastos de 45,5 bilhões. O programa prevê acabar com 1,5 mil prefeituras, instituir impostos sobre fortunas, fazer privatizações e cancelar feriados. O projeto abriu grave crise política no país e pode ameaçar o governo de Silvio Berlusconi. A oposição protesta e diz que o pacote é exigência do Banco Central Europeu.

Fotos de presos pela PF geram crise

Um jornal do Amapá publica fotos dos presos pela Operação Voucher, da Polícia Federal, sem camisa no momento da identificação. Suspeitos de participar de esquema no Turismo, eles já haviam aparecido algemados, o que provocou críticas sobre suposto abuso da PF. Advogados e juízes consideraram as imagens ofensivas à dignidade dos presos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, cobrou providências no caso.

Além de fome e guerra, cólera aflige a Somália

Uma epidemia de cólera está se espalhando pela Somália. Segundo a OMS, há milhares de infectados entre refugiados que foram para a capital, Mogadiscio, em busca de água e comida. Só o hospital da cidade registrou mais de 4 mil casos de diarreia aguda, sobretudo em crianças menores de 5 anos.