O que passou

Google compra Motorola

Num movimento que surpreendeu o mercado, a gigante da internet Google compra a fabricante de celulares Motorola numa transação de US$ 12,5 bilhões. O valor é 63% acima do que era estimado no mercado. Com isso, a Google tenta reforçar seu sistema operacional Android para fazer frente à Apple.

TER. 16/8

"Novo Gandhi" é preso por ativismo anticorrupção

O ativista indiano Anna Hazare é preso em Nova Délhi por ter anunciado o início de uma greve de fome contra a corrupção no país. Hazare vem sendo visto como um novo líder popular e comparado a Mahatma Gandhi. Sua prisão levou 70 mil às ruas da capital. Ele foi solto horas depois, mas disse que só sairia da prisão quando tivesse seu direito de protestar assegurado. Na quarta, Hazare e a polícia entraram num acordo: ele poderá fazer uma greve de fome, contanto que dure no máximo duas semanas. O ativista, de 74 anos, exige o endurecimento de uma lei anticorrupção que está em debate no Parlamento.

PR deixa base aliada

Depois do embate com o governo por causa da demissão do senador Alfredo Nascimento do ministério dos Transportes, o PR desvincula o partido da base aliada. Na prática, são 41 deputados e 7 senadores que deixam de votar automaticamente alinhados com o PT. Repórter diz que Andy

Coulson sabia dos grampos

O jornalista Clive Goodman, ex-repórter do tabloide News of the World, diz que o uso de grampos telefônicos era amplamente discutido em reuniões do jornal na época em que Andy Coulson, nomeado porta-voz do premiê David Cameron em 2007, era o diretor de redação. A acusação de que Coulson sabia dos grampos praticados por Goodman e outros repórteres constava numa carta escrita havia quatro anos e divulgada agora por parlamentares que investigam o escândalos dos grampos no jornal de Rupert Murdoch. A nova revelação põe mais pressão sobre Coulson e James Murdoch, filho de Rupert. Ambos haviam declarado que não sabiam sobre as escutas.

Justiça condena envolvidos no vazamento do Enem

A Justiça Federal condena quatro envolvidos no vazamento da prova do Exame Nacional de Ensino Médio em 2009 por crimes de corrupção passiva (exigir vantagem indevida) e violação de sigilo. Três dos acusados trabalhavam numa empresa de segurança prestadora de serviço para a gráfica Plural, que imprimia as provas, e foram condenados a penas de 4 a 6 anos de prisão. Um quarto envolvido no esquema para tentar vender o conteúdo da prova pegou 2 anos e 4 meses.

Alemanha e França propõem governo europeu

Com o intuito de demonstrar a união franco-alemã no combate à crise econômica na Europa, o presidente Nicolas Sarkozy e a chanceler Angela Merkel propõem a criação de um governo comum que centralize o controle das contas públicas na zona do euro. A gestão seria feita pelo belga Herman Van Rompuy, hoje presidente do Conselho Europeu. A medida ainda precisa ser votada pelos 17 países do bloco.

QUA. 17/8

Operação da PF apreende ilha na Bahia

Operação da Polícia Federal e da Receita desbarata quadrilha responsável por uma das maiores fraudes tributárias já descobertas no País. O rombo nos cofres públicos é de R$ 1 bilhão. Ao todo, o golpe envolvia 300 empresas, principalmente do setor de produtos químicos. Entre os bens confiscados estão uma ilha de 20 mil metros quadrados na costa de Salvador, além de aeronaves, lanchas, carros de luxo, imóveis residenciais e parques industriais.

Cai ministro da Agricultura Wagner Rossi, do PMDB

Pressionado por denúncias de corrupção e tráfico de influência, Wagner Rossi pede demissão do cargo de ministro da Agricultura. A notícia de que ele e familiares usavam um jatinho da empresa de agronegócio Ourofino, que tem contratos com o Ministério da Agricultura, fez aumentar a pressão sobre ele e foi um dos motivos para a saída. Na carta que entregou à presidente, Rossi atribuiu a saída a um complô político visando a atingir a aliança do PMDB com o governo. O substituto já assumiu o cargo: é o deputado gaúcho Mendes Ribeiro, do PMDB, indicado pelo vice-presidente Michel Temer.

QUI. 18/8

Obama pede saída de ditador sírio

No posicionamento mais forte até agora dos EUA em relação à situação na Síria, o presidente Barack Obama pede a saída do ditador Bashar Assad. "O futuro da Síria precisa ser determinado por seu próprio povo, mas o presidente Bashar Assad está no caminho dele", afirmou o presidente Obama em comunicado, descartando ao mesmo tempo a possibilidade de uma intervenção internacional na Síria como a que ocorre na Líbia.

SEX. 19/8

Morre filho de Antônio Ermírio de Moraes

O empresário Carlos Ermírio de Moraes, filho de Antônio Ermírio de Moraes e presidente do Conselho de Administração da Votorantim, morre de câncer, aos 55 anos, em São Paulo.