O que são as UCs As unidades de conservação no País são divididas em duas categorias: proteção integral e uso sustentável. No primeiro grupo estão estações ecológicas, parques nacionais e reservas biológicas. Uma estação ecológica é criada para preservar a natureza e fazer pesquisas científicas. Só é permitido o uso indireto dos recursos naturais (não se pode coletar ou consumir recursos da área). É proibida a visitação pública. No segundo grupo estão as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais e as reservas extrativistas - criadas para proteger os meios de vida e a cultura das populações extrativistas tradicionais e para assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. A visitação pública é permitida, assim como a pesquisa.