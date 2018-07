O Que Vem Por Aí

AC/DC - Dia 27 de novembro, apresentação única da banda australiana de hard rock no Morumbi, uma das maiores produções atuais.

FRANZ FERDINAND - Banda escocesa toca no dia 30 deste mês na boate The Week, em São Paulo. Os ingressos esgotaram-se em 15 minutos.

PLANETA TERRA: Dia 7 de novembro, no Playcenter, com Sonic Youth, Primal Scream, Patrick Wolf, N.A.S.A., The Ting Tings, Maximo Park, Metronomy, DJ Ethienne de Crécy, EX!, Macaco Bong, Móveis Coloniais de Acaju e Anthony Rohter.

INVASÃO SUECA: 24 de setembro, com Loney, Dear, Britta Persson e Those Dancing Days

LAURA PAUSINI: 6 e 7 de outubro, Credicard Hall.

PET SHOP BOYS: 13 de outubro, no Credicard Hall.

AMÉLIE LES CRAYONS: 13 de outubro, Bourbon Street.

SARAH BRIGHTMAN: 20 e 21 de outubro, no Credicard Hall.

TONY BENNETT: 26 de outubro, no HSBC Brasil.

THE PRODIGY: 23 de outubro, no Via Funchal.

MISSTRESS BARBARA: 29 de outubro, D-Edge.

THE KILLERS: 21 de novembro, Anhembi.