O recado vazio de Obama

O direito de retaliar foi atribuído ao Brasil no capítulo final de uma disputa de sete anos. As autoridades brasileiras só buscaram esse direito porque o governo americano se recusou a cumprir a determinação dos juízes da OMC. Manteve os subsídios ilegais e mostra-se disposto até a aumentá-los.

A retaliação poderá ser cruzada: o governo poderá adotar medidas não só contra a importação de bens provenientes dos Estados Unidos, mas também contra direitos de propriedade intelectual. A quebra de patentes farmacêuticas foi uma possibilidade considerada pelas autoridades brasileiras.

O direito de retaliação é raramente usado pelos vencedores de processos na OMC. Em geral se procura negociar uma forma alternativa de compensar a parte prejudicada. Mas só as grandes potências podem menosprezar as determinações dos juízes da OMC. Ao fazê-lo, expõem-se à retaliação, mas com baixíssimo risco. No regime em vigor, as normas são gerais e todos os membros são passíveis de julgamento pelo órgão de solução de controvérsias, mas a aplicação da pena, quando é o caso, cabe à parte ofendida. Antes de impor uma retaliação aos Estados Unidos ou a outra grande potência, qualquer governo pensará mais de uma vez. Na prática, o sistema só é multilateral até certo ponto.

Apesar de seu enorme poder, o governo americano parece ter levado a sério a hipótese de uma retaliação brasileira, provavelmente por causa do peso político do setor farmacêutico. Responder à retaliação com mais um ato contrário ao Brasil apenas agravaria as divergências. O presidente Obama não deve ter interesse em mais conflitos com latino-americanos.

Mas a viagem do negociador Ron Kirk não produziu nenhum resultado relevante. Era seu objetivo, segundo afirmou, buscar formas "criativas" de cooperação comercial com o Brasil, mas não houve sinal de criatividade em sua conversa.

Não pode haver acordo de livre comércio entre os dois países porque o Brasil é membro de uma união aduaneira, o Mercosul. Os sócios do bloco só podem negociar conjuntamente acordos desse tipo. Restaria pensar em formas alternativas de expandir o comércio bilateral, mas Kirk limitou-se a propor um acordo-quadro sobre comércio e investimento. Se fosse nos termos acertados com outros países em desenvolvimento, implicaria, entre outros pontos, compromissos mais estritos de respeito a patentes. Esse tipo de acordo não interessa ao País e essa não é uma posição exclusiva da atual diplomacia.

Kirk também se mostrou pouco disposto a conversar sobre a Rodada Doha. Com isso, desfez a impressão criada em Genebra, quando aceitou retomar as conversações no ponto onde foram interrompidas e sem reabrir questões já superadas. A insistência em manter os subsídios ao algodão também mostra o pouco interesse do presidente Obama em retomar as negociações globais. O algodão, como lembrou o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, é importante não só para alguns emergentes, como o Brasil, mas para vários países pobres da África. A inflexibilidade americana em relação a esse ponto é um obstáculo à Rodada.

O Wall Street Journal classificou a recente imposição de barreiras a pneus chineses como um grande passo do presidente Obama na direção do "hall da infâmia do protecionismo". O caso dos pneus, segundo o jornal, é só mais um sinal de uma tendência americana a um protecionismo cada vez maior. O caso do algodão é uma clara comprovação desse fato.