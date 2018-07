O Rei e Eu e a perfeição nos detalhes

Uma série de desafios se impôs ao diretor Jorge Takla quando começou a montar a versão nacional de O Rei e Eu, que estreia sábado no Teatro Alfa. Primeiro, não deixar que o exotismo da história da professora inglesa convidada pelo monarca do Sião a lecionar fosse mais relevante para o público. "Mais que isso, o enredo trata de como um choque de culturas pode resultar em amor e compreensão", conta Takla que, para isso, escalou um casal afinado e talentoso.

Tuca Andrada vive o rei do Sião, atual Tailândia, que, em 1864, contrata a professora Anna para educar, sob a ótica ocidental, seus mais de 60 filhos. Irascível, machista, ele logo se dobra às atitudes incisivas, mas também carinhosas da mestra inglesa. "Há muita humanidade por baixo de seu temperamento arrogante", conta o ator, que foi obrigado a se dividir entre os ensaios e a gravação dos últimos capítulos da novela Poder Paralelo, da Record. "Minha preparação ocorreu muitas vezes sozinho, pois não pude me reunir ao elenco durante todo o tempo."

Nessa fase, ele pesquisou os vários filmes inspirados nessa trama. Como a versão de 1956, que imortalizou Yul Brynner no mesmo papel. "Ele praticamente criou o personagem, conferindo-lhe essa mistura de rudeza e bondade", disse Andrada, que se apoiou em detalhes como a entonação da voz e a posição do corpo criados por Brynner para montar o seu rei. "Como ele era um ator que não cantava, os autores das músicas (Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II) compuseram canções de fácil interpretação se comparadas às dos outros personagens."

De fato, a exigência vocal é maior, por exemplo, para a professora Anna. "O grande presente desse personagem é a necessidade de também ser atriz", conta Claudia Netto, dona de um invejável currículo de musicais. "Há muitos diálogos entre as canções que compõem o fio dramático da história. Adorei essa possibilidade de mostrar que, mais do que intérprete, sou uma atriz."

Para isso, ela enfrentou uma verdadeira provação, pois terminou a temporada de Avenida Q (em que viveu uma japonesa desbocada) para, no dia seguinte, assumir a posição de uma dama inglesa. "São duas mulheres completamente diferentes, que me exigiram muito."

O cuidado com os detalhes, aliás, permeou todo o espetáculo, avaliado em R$ 5 milhões ("e ainda sem patrocínio", completa Takla). Para recriar o Sião do século 19 sem descambar para o brega, os figurinos foram confeccionados com tecidos comprados na Tailândia. "São 550 modelos orientais e ocidentais criados por Fábio Namatame", conta o diretor.

Já Tânia Nardini, que assina a coreografia, viajou a Bangcoc e pesquisou gestual, rituais e costumes da Tailândia que incrementaram as danças, inspiradas no original de Jerome Robbins. "A fusão das culturas acontece, assim, de forma suave", diz Takla.