'O Rei Leão 3D' lidera bilheterias de cinema nos EUA

Uma versão 3D da Walt Disney do clássico de animação de 1994 assumiu o trono das bilheterias, com 29,3 milhões de dólares arrecadados nos Estados Unidos no fim de semana, segundo estimativas dos estúdios divulgadas no domingo.

O total de três dias nos cinemas da América do Norte (EUA e Canadá) superou as previsões do estúdio e facilmente empurrou "Contágio", o suspense líder do fim de semana passado, para a segunda colocação.

"O Rei Leão" é um dos mais bem sucedidos filmes de animação de todos os tempos, arrecadando 784 milhões de dólares em cinemas em todo o mundo antes da estréia em 3D. O filme também é o líder histórico em entretenimento doméstico. O desenho animado conta a história de um filhote de leão chamado Simba, que retorna do exílio para reivindicar o reino governado pelo seu pai no passado.

O relançamento foi atraente para pais e avós que viram o filme anos atrás e levaram seus filhos e netos para vê-lo em um novo formato, disse Dave Hollis, vice-presidente executivo de vendas ea distribuição de filmes da Disney, fazendo uma conexão com o tema de "ciclo da vida" da história do filme.

"Estou muito surpreso com o sucesso do final de semana de estreia", disse Hollis, acrescentando que a Disney vai considerar estender a exibição limitada do filme para além das duas semanas planejadas.

Hollis disse que 92 por cento dos espectadores optaram por ver a nova versão 3D. Os cinemas também exibiram o filme em 2D tradicional.

O suspense "Contágio", um filme de Steven Soderbergh sobre a corrida para deter um vírus mortal que afeta todo o mundo, ficou em segundo lugar com 14,5 milhões de dólares em ingressos vendidos. A arrecadação do filme caiu 35 por cento em relação à semana passada.

O filme de ação "Drive," estrelado por Ryan Gosling, teve o melhor desempenho entre outros lançamentos. A história de um dublê de Hollywood que dirige um carro de fuga para criminosos ficou na terceira posição, com 11 milhões de dólares no mercado interno, correspondendo às expectativas do estúdio.

O filme foi bem recebido pela crítica é voltado aos jovens do sexo masculino, bem como "o público mais velho e de alto nível," disse Bob Berney, presidente de distribuição teatral de FilmDistrict, que lançou "Drive."

O quarto lugar foi para "As Serviçais," um drama sobre as relações entre mulheres brancas e empregadas negras na era da defesa dos direitos civis em Mississippi, com 6,4 milhões de dólares. A arrecadação doméstica total desde a estreia desse favorito da crítica, seis semanas atrás, chegou a 147,4 milhões de dólares, ultrapassando as expectativas iniciais.