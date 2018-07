O retorno à boemia em poemas de Paul Verlaine Poeta da boemia e amante de Arthur Rimbaud, Paul Verlaine (1844-1896) chegou a ser descrito pelo crítico literário Antonio Candido como "os galhos mais fracos" na "árvore genealógica da poesia moderna". A musicalidade de seus versos, no entanto, lhe garantiu posição de destaque na história desse gênero. Foi também esse o critério para o poeta brasileiro Guilherme de Almeida (1890-1969), um dos mentores do movimento que culminaria na Semana de 22, selecionar e traduzir os textos que entrariam no bilíngue Paralelamente a Paul Verlaine, de 1944, e que são agora reproduzidos na íntegra neste volume de bolso. A edição inclui entrevista concedida por Verlaine a Jules Huret, em 1891, e breve iconografia.