O rock sísmico do Jane''s Addiction

Algumas bandas morriam e a gente torcia para que não houvesse essa coisa de vida após a morte. Outras bandas morriam e a gente ficava rezando pelo dia em que mortos e vivos confraternizariam em festa.

Este último era o caso do Jane"s Addiction, grupo americano de hard rock que deixou o reino dos vivos em 1991, quando Boris Yeltsin era eleito presidente da Rússia, Mike Tyson era acusado de violentar a Miss América Negra e Magic Johnson e Freddie Mercury anunciavam que estavam infectados com HIV.

Mas eis que, 18 anos depois, o Jane"s Addiction revive com a formação clássica - Perry Farrell nos vocais, Dave Navarro na guitarra, Stephen Perkins na bateria e o perdido Eric Avery no baixo. E, pela primeira vez, a banda chega ao Brasil - toca no dia 7 de novembro no Maquinaria, jornada que promete razoável barulho na Chácara do Jockey (leia ao lado).

"Sei que a América do Sul é um lugar que sempre amou a nossa música. O mais próximo que estivemos de vocês foi na Cidade do México. O que espero é chegar aí e dar aos nossos fãs uma apresentação ao vivo memorável, cheia de energia, algo pelo qual esperam há anos", prometeu Perry Farrell, em entrevista exclusiva ao Estado, por telefone, na quinta-feira.

Perry Farrell, que se tornou, após o Jane"s Addiction, o fundador de um dos maiores festivais de rock dos Estados Unidos, o Lollapalooza (atualmente sediado em Chicago), militou em outra banda célebre, o Porno for Pyros, e já esteve no Brasil como DJ, em Maresias ("Noite fantástica, com garotas dançando ao meu redor", lembra), é uma figura mítica do rock system. O retorno da sua cultuada banda foi sacramentado justamente no palco de Lollapalooza, há um mês, com a participação de um convidado ilustre, Joe Perry, do Aerosmith.

"Adoraria um dia levar o Lollapalooza para o Brasil. Já sonhei com isso muito, e sempre estive à espera de uma oferta de empresários daí. A América do Sul bate forte no meu coração. Sei que seria fantástico, é um festival que eu criei para satisfazer o meu coração. Nunca fiz pelo dinheiro", afirmou.

Jane"s Addiction foi a banda que trouxe o punk rock metálico para o mainstream, escancarou as portas do futuro para o grunge e trouxe novos relatos de excessos para a estrada de bizarrices do rock. Uma de suas canções, Jane Says, é considerada uma espécie de Stairway to Heaven do rock moderno.

Há três anos, um escritor americano, Brendan Muller, publicouma biografia do Jane"s, Whores - An Oral Biography of Perry Farrell and Jane"s Addiction, na qual relatava espancamentos mútuos entre Farrell e os colegas Navarro e Avery, queima monumental de dinheiro e vício coletivo em heroína.

"O cara veio para uma entrevista que seria publicada na revista Spin. Não disse a mim nem a ninguém mais que escrevia um livro. Fui tolo, eu devia ter suspeitado quando vi que aquela era a mais longa entrevista que já tinha dado na vida. O cara não era gente boa. Não pôs no livro nem uma passagem edificante, não ouviu ninguém sobre as coisas boas que fizemos. Mas eu não o processei. O que vou fazer se alguém resolve escrever um livro sobre você? Não se pode impedir. O problema é que é um amontoado de mentiras terríveis. Fiquei muito chateado. O cara usou meu nome para ganhar dinheiro, essa é a pior parte. Se quisesse fazer um bom livro, nos teria dito, e a gente poderia ter trabalhado juntos", desabafou Farrell.

Sobre o retorno, o vocalista do Jane"s Addiction diz que um único combustível motiva o grupo: "Alguns grupos neste mundo fazem tudo para entregar ao público a mais apaixonada e visceral performance no palco. O Jane"s Addiction pertence a essa categoria." Farrell participou de álbum do Thievery Corporation e do mais recente disco da dupla israelense Infected Mushroom, e diz que, embora ame o rock"n"roll, acha que o futuro da música está na eletrônica. "Vou ao clube e vejo os DJs, e entendo o que tocam. Amo novos sons, sejam The Cascades ou Britney Spears. Penso que o ideal seja uma mistura de música eletrônica com instrumentos tocados ao vivo."