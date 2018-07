O romance proibido do chefe caboclo

Ninguém sabe precisar quando Adeodato, o último chefe caboclo, passou a se relacionar com Mariazinha, mulher de seu antecessor e compadre, Chiquinho Alonso. O que se sabe é que Adeodato resolveu matar a primeira esposa, Maria Firmina, quando foi alertado por Elias de Moraes de que ela o traía com o rebelde negro Joaquim Germano.

O relacionamento de Adeodato com Mariazinha foi mal recebido pelos rebeldes, embora ela fosse viúva. Por serem compadres, os dois não podiam ficar juntos. Era uma cabocla considerada bonita pelos "irmãos". Após a prisão de Adeodato, Mariazinha se escondeu com a família em ranchos improvisados da mata. Depois, ao lado do novo marido e dos filhos, passou a viver num sítio perto do antigo reduto de Santa Maria. Ela morreu nos anos 1960, com 65 anos.