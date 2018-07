O roteiro de um bom debate

No último dia 5, quando a Band levou ao ar o primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República, a média de audiência que acompanhou o confronto até fim, à meia-noite, foi de apenas 3 pontos, segundo o Ibope na Grande São Paulo (na quinta-feira anterior, a emissora registrou 7 pontos com o Operação de Risco). Em compensação, a partida entre Internacional e São Paulo pela Copa Libertadores rendeu à Globo 33 pontos no horário. Se a audiência de um debate ou do horário eleitoral não chega a empolgar, por que então se preocupar tanto com esse telespectador?

"Debate não é atrativo do ponto de vista televisivo, mas é um programa qualificado, com um público interessado em política", explica o professor de Marketing Político da USP, Celso Matsuda. "É uma audiência baixa, mas importante, porque é um telespectador formador de opinião, a pessoa que chega no trabalho falando do debate ou do político que viu no horário eleitoral." Segundo o professor, pesquisas de marketing apontam que o fator que mais influencia o voto é o papo entre amigos e familiares.

Diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre diz que um debate não se esgota numa noite. "É pedra no lago. Sua repercussão vai longe e pode influir até nos rumos da campanha ou no estilo dos candidatos", afirma Mitre. "Nosso debate continua repercutindo. Só na grande imprensa, contei mais de 40 páginas de cobertura, no quinto dia."

Tratado com deferência, o telespectador da campanha eleitoral precisa, portanto, estar atento aos truques que os políticos usam para dominar o meio em que a imagem é tudo. Confira a seguir as dicas do professor Matsuda e do professor de oratória Reinaldo Polito.

POLÍTICOS AMESTRADOS NA TV

1. Regra do tom grave

Pessoas nervosas, irritadas ou inseguras falam no tom agudo, o que ajuda a falar rápido. O timbre grave retarda a velocidade da voz e, além de dar um ar calmo, é o tom que seduz, que convence.

2. Câmera amiga

Olhos que fogem da câmera dão a impressão de insegurança. Olhar para a câmera ao responder a uma pergunta do adversário faz o telespectador sentir que o candidato está conversando com ele.

3. Gestos comedidos

Fazer um gesto e voltar à posição inicial de forma brusca demonstra insegurança. Braços cruzados são sinal de proteção. As mãos devem fazer movimentos naturais, não podem ficar tensas ou apertadas. Inclinar o corpo para frente pode passar certeza, confiança e envolvimento.

4. Sinais de alerta

Pela Neurolinguística, quando alguém tenta lembrar de algo que já aconteceu, olha para cima, à esquerda; quando imagina o futuro, olha acima, à direita; quando lembra de algo que ouviu, olha na altura dos olhos, à esquerda; e quando quer inventar algo, costuma olhar na altura dos olhos, à direita.

5. Figurino elegante

É preciso vestir-se de acordo com a expectativa do eleitor: de forma discreta e elegante. Ternos escuros são os mais adequados, pois passam ar de autoridade e equilíbrio. Para mulheres, roupas claras em cenários claros, destacam o rosto. Cores quentes demonstram intimidade. E a gravata, assim como outros acessórios, devem adornar e não chamar muita atenção.

6. Tática contra a resistência

Antes de expor qualquer ideia contrária à da maioria, é bom relacionar pontos comuns entre as ideias divergentes. Ao iniciar o discurso pelos pontos comuns, o telespectador e os adversários se desarmam e se tornam mais receptivos às opiniões mais radicais.

7. Pausas estratégicas

Fazer pausas durante o discurso (e sustentar o olhar na câmera) mostra domínio sobre o assunto, valoriza a informação e dá oportunidade para o telespectador refletir. Mas é preciso voltar falando com calma, para não gaguejar.

8. Números mágicos

Quando não se tem a resposta para um problema apresentado por um adversário, lançar mão de números relevantes e comparativos com outras gestões sempre ajuda. O importante é demonstrar mais preocupação com o assunto do que o adversário.

9. Porto seguro

Quando o conhecimento sobre determinado assunto não é dos mais profundos, o ideal é trazer o discurso para um tema sobre o qual se tem mais domínio e, melhor ainda, se puder fazer uma associação desse tema com o que foi perguntado.

10. Meia verdade

Quando a pergunta feita pelo adversário tiver muitas partes ou falar sobre temas diferentes, pode-se responder apenas a um dos aspectos: o que mais convier ao candidato. Assim, não se foge da pergunta e ainda tem-se impressão de que tudo foi respondido.

11. Figuras de linguagem

Usar a ironia em vez da agressividade para atacar um adversário é uma arte e demonstra preparo. Assim como o uso da anáfora (repetição da palavra em início de frase): elevar um pouco a voz em cada repetição dá ênfase ao discurso e valoriza a informação.

12. Tantas emoções

O eleitor quer que seu candidato seja o mais natural possível. Por isso, falar de forma espontânea, como se estivesse em uma conversa, e não como se estivesse sendo sabatinado na escola, dá credibilidade. Mas é preciso unir naturalidade com emoção nas explicações, o que demonstra conhecimento sobre o tema.

13. Poço de bom humor

Até a simpatia pode ser treinada. Não é preciso contar piadas, mas pode-se usar a inteligência e a presença de espírito para fazer comentários bem-humorados. Fazer autocríticas sobre seu jeito de ser também é bem visto pelo eleitor e tira a autoridade dos adversários para criticar.