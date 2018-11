Estreou em 2007, sob indicação do PMDB, com a esperada quebra de patentes de um medicamento contra a aids. Prometeu "repolitizar" o campo da saúde. Mas a inabilidade política não permitiu voos além. Não conquistou o núcleo duro do governo, quase foi fritado pelo PMDB sedento por cargos e, em recente reunião, militantes do PT o criticaram por não ter deixado "marcas", apesar do Farmácia Popular e das UPAs.

O sanitarista superou o político, mas acabou frustrado, admite, sem a CPMF, sem as fundações que defendia para melhorar os hospitais federais, cercado por fumódromos e propagandas de cerveja, aliviado, porém, pela lei seca. No início do ano, disse que não era político e decidiu não se candidatar.

É JORNALISTA DE O ESTADO DE S. PAULO