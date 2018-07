O sem-palácio O presidente Lula visitou ontem as instalações do Palácio do Planalto, que estão em reforma desde março de 2009. Após percorrer alguns andares, Lula brincou com os responsáveis, dizendo que, "como leigo", tinha a impressão de que o palácio não seria entregue a tempo da festa dos 50 anos de Brasília, em abril. Os técnicos tranqüilizaram-no, ao afirmar que "as obras estão em ritmo adequado"