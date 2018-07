O showman está de volta

Floyd Mayweather mostrou na noite de sábado, em Las Vegas, por que é apontado como um craque do boxe. Após 21 meses afastado dos ringues, o norte-americano, de 32 anos, não teve dificuldade para derrotar o experiente e raçudo mexicano Juan Manuel Marquez, de 36 anos, por pontos, após 12 rounds, em duelo de pesos meio-médios. Os três jurados determinaram uma grande vantagem do "Garoto Bonito": 120-107, 119-108 e 118-109.

Mayweather agora aguarda o vencedor entre o filipino Manny Pacquiao e o porto-riquenho Miguel Cotto, em 14 de novembro, também em Las Vegas, para conhecer o adversário que deverá enfrentar no primeiro semestre de 2010, em mais uma superluta.

Mayweather segue invicto, após 40 vitórias (25 nocautes). Marquez perdeu pela quinta vez e soma 50 triunfos (37 nocautes) e um empate. "Fiquei quase dois anos fora, mas me senti bem em voltar", comentou o vencedor. "Estou feliz pela vitória, mas sei que posso e preciso melhorar", prosseguiu. "Foi uma luta difícil, o Mayweather me surpreendeu", reconheceu Marquez.

Na plateia, como costuma ocorrer nos grandes combates, celebridades estiveram presentes. Entre elas, Arnold Schwarzenegger, ator e atual governador do Estado da Califórnia.

O domínio de Mayweather foi total desde o primeiro round. Com um forte e colocado jab de esquerda, o norte-americano conseguiu deixar Marquez bem distante. O mexicano tentou reagir no segundo assalto. Aplicou uma boa direita que explodiu no queixo de Mayweather, mas o contra-ataque veio com dois poderosos ganchos de esquerda e o mexicano acabou indo para a lona. Retornou após contagem de oito.

Marquez surgiu para o terceiro round com força e garra e voltou a acertar o rival com um direto de direita, mas a velocidade de Mayweather desequilibrou o duelo. O americano levou vantagem mais uma vez, após ótima sequência.

O quinto assalto começou e Mayweather soltou uma esquerda poderosa, que levou Marquez às cordas. Acuado, tentou contragolpear, mas levou mais dois golpes e perdeu mais um round. O mexicano, no entanto, nunca desiste. Com determinação, partiu para o ataque no sexto assalto, se abriu e recebeu um direto, um gancho e um upper.

Mayweather mostrou displicência no sétimo round e acabou recebendo alguns golpes, mas Marquez, porém, já apresentava claros sinais de cansaço. No oitavo, o domínio seguiu com o americano, mas Marquez no final acertou mais um golpe. O córner de Marquez avisou que ele precisava nocautear seu adversário para ficar com a vitória. O mexicano, desesperado, tentou diminuir a mobilidade do adversário com golpes na cintura. Mayweather demonstrou um preparo físico incrível e, no contra-ataque, fez o supercílio direto e o nariz do mexicano sangrarem.

Marquez estava cansado e machucado no 10º round, mas não se entregou. Mayweather aproveitou para castigar fígado e baço, enquanto o mexicano diminuiu a distância, mesmo sem força. O juiz Tony Weeks foi ao córner de Marquez, preocupado com seu estado físico. Só havia um lutador no ringue no 11º assalto. Mayweather atacou onde quis e minou qualquer possibilidade de reação de Marquez.

Os dois lutadores se cumprimentaram para o último round. Marquez, pela determinação, não merecia cair - e não caiu. Mayweather não parou de se movimentar e fez o tempo passar. O público se levantou para aplaudir os dois pugilistas nos segundos finais, depois de uma exibição de gala.