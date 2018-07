O significado da renúncia

"O Senhor", disse num discurso magnífico Bento XVI, "pediu que eu subisse ao monte". Mas, antes de chegar ao topo, Bento ainda terá tempo de ver escorrer rios de lama sobre o Vaticano.

O jornal La Repubblica se encarregou de repercutir os boatos que empesteiam os corredores do Vaticano. Num longo artigo, a publicação sugere que Bento XVI renunciou porque a luta dos lobbies, dos "bandos" que se digladiam - os lobbies pelo controle do banco vaticano, os lobbies que defendem "de unhas e dentes" essa orientação eclesiástica ou teológica. E acima de tudo, para o La Repubblica, o "lobby gay", que seria o mais poderoso e o mais virulento.

O jornal se baseia, para alimentar o seu artigo, no relatório que Bento XVI pediu a três cardeais (Julián Herranz, Josef Tomko e Salvatore De Giorgi) com a finalidade de realizar uma investigação depois das revelações dos "Vatileaks", no ano passado.

O relatório dos três prelados, até o momento mantido em sigilo, deveria ser revelado nos próximos dias a pedido de Bento XVI. Mas o papa recuou e decidiu repassá-lo apenas ao sucessor.

Outra voz se levanta neste estranho momento em que Bento XVI lança a Igreja num caminho desconhecido. É a voz de um filósofo laico, Paolo Flores d'Arcais, diretor da revista italiana MicroMega. Ateu, um ativista nos acontecimentos de 1968, Flores d'Arcais tem grande interesse pela Igreja. Em 2006, ele publicou um livro, Est-que Dieu existe?. Este complexo problema foi muito bem tratado pelos leigos, como Flores d'Arcais, e também pelos religiosos, como o cardeal Joseph Ratzinger, ou seja, o papa Bento XVI.

Para d'Arcais, a renúncia de Bento XVI deve ser vista no seu contexto, isto é, o mais elevado. Trata-se de um acontecimento histórico. Por quê? Porque esta saída "dessacraliza a figura do pontífice", tornando-o um simples "grande líder religioso e nada mais".

D'Arcais explica: "O papa é, ou era até agora, um soberano absoluto dotado, aos olhos dos fiéis, de um carisma incomparável, o de vigário de Cristo na terra, de substituto, aqui embaixo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o carisma de 'vice-Deus'".

No futuro, depois da renúncia de Bento XVI, o papa de Roma não será mais o primaz de uma Igreja, como o arcebispo de Canterbury é o primaz daIgreja Anglicana.

O raciocínio é o seguinte: o papa não pode dizer que não tem mais o vigor do espírito e do corpo exigidos por seu ministério, pois isto supõe que "o Espírito Santo não poderá suprir o enfraquecimento humano do pastor".

Portanto, a renúncia de Bento XVI será um acontecimento histórico e até mesmo meta-histórico porque, a partir de 2013, todos os papas futuros terão "perdido para sempre o carisma da natureza sagrada do pontificado".

É curioso constatar que um ateu militante, Paolo Flores d'Arcais, privilegia na figura do papa a sacralidade, ou seja, o que pertence não à arena em que os homens vivem, mas o que depende de seu status de "vice-Deus".

Podemos contrapor a essa tese o fato de que a história dos papas está repleta de soberanos pontífices que não puderam cumprir perfeitamente o seu ministério justamente por causa das limitações e das deficiências de sua "natureza humana", ou porque suas forças ou sua inteligência eram insuficientes, ou porque as paixões carnais ou seu apetite pelo ouro os desviaram do caminho que sua função supunha (os Borgia etc.)

A verdade é que, mesmo quando um sacerdote, um cardeal se torna papa, não deixa de estar submisso à sua condição de homem.

Ele pode estar doente, desalentado, injusto, sensual, guloso, colérico. Aliás, é esta a grandeza e o aspecto patético de sua posição: ele está dividido entre as necessidades da condição humana e as de uma função que exige, precisamente, que ele esteja totalmente liberto das servidões ou das grandezas desta mesma condição humana.

O próprio Jesus Cristo, em algum momento de sua existência, sente-se fatigado, ameaçado na noite, sente-se abandonado por seu próprio Pai, e, no entanto, sempre triunfa.

* Gilles Lapouge é correspondente em Paris.