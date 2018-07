O sol arde na Anvisa

Raposo determinou que seu departamento jurídico estude se cabe processo contra a Trópik. Motivo? Propaganda enganosa.

Também foram detectados pela Anvisa os primeiros casos de câmaras de bronzeamento clandestinas, as do tipo fundo de quintal. Prática proibida pela agência há apenas duas semanas.

Telefone sem fio

Deve acabar no STJ - e não tão cedo - a pendência sobre cobrança de assinatura pelas operadoras de telefonia - que a Assembleia Legislativa paulista tornou a proibir anteontem. O veto deve valer assim que o Diário Oficial do Estado publicar o texto hoje.

Reverso do oposto

Lição de Mangabeira Unger ao defender anteontem, em Curitiba, candidatura presidencial do PMDB:

"O eleitor não é avesso ao desconhecido."

Versão brasileira

Inspirado nos dois quadros de Edward Munch que foram roubados em menos de 5 meses, Flávio Tambellini prepara longa sobre o assalto ao Museu da Chácara do Céu, em 2006, no Rio. No roteiro, o ladrão que rouba o famoso O Grito, do pintor norueguês, é o mesmo que comanda o assalto ao acervo de Santa Teresa.

Boca grande

Depois de ter engolido o Banco Panamericano, a Caixa Econômica Federal volta seu olhar agora para o Banco Matone.

Vai conseguir?

Nada feliz

Lula saiu desapontado de reunião, anteontem pela manhã, com Dilma, Nelson Jobim, Orlando Silva mais Infraero, Anac e outros.

Segundo um interlocutor próximo, o presidente continua se sentindo enganado sobre o que está ouvindo em relação aos aeroportos.

Ele a ela

Quem viu Dilma receber algumas vaias ao ser mencionada como "futura presidente", na entrega da Ordem do Mérito Cultural, anteontem, constatou:

Lula, paparicado o tempo todo, não transferiu os votos da classe artística presente. Ao menos por enquanto.

Da vida

Desfiles e entrevistas com prostitutas da grife Daspu e da ONG Davida vão virar documentário mexicano.

"Encanto", de Angel Urrutia, mostrará também ONGs do mesmo tipo no México e na Guatemala. Estreia prevista para fim de 2010.

Rena e trenó

Lázaro Ramos vai emprestar a voz para spots de rádio nas principais capitais. Assunto? A campanha de Natal da Unicef.

O ator foi eleito embaixador da instituição.

Açúcar e afeto no premio paladar

"Uma celebração à comida." Assim o ator Dan Stulbach começou a apresentação do 4º Prêmio Paladar, que apontou anteontem, no Grand Hyatt, os 17 melhores pratos do ano em SP. Entre taças de vinho e flûtes de espumante, cozinheiros, críticos, restaurateurs e convidados divertiam-se, uns exibindo o troféu - um prato criado por Leda Catunda -, outros comentando as repercussões do caderno Paladar, que mereceu reportagens até em jornais como Financial Times, de Londres, e Le Figaro, de Paris.

Jefferson Rueda, chef do Pomodori, contava às gargalhadas um private joke ao sushiman Shin Koike: "Aí pedi para me mandarem uns filés de peixe. E me perguntaram se queria que tirassem as escamas."

Benny Novak, do Ici Bistrô - melhor bistrô e sobremesa - festejava: "É uma ótima divulgação, além de influenciar no movimento."

A escolha do Tordesilhas na categoria Laboratório Paladar, de pratos brasileiros, deixou emocionada Mara Salles. "É meu primeiro troféu. Um reconhecimento que a equipe vai "comer" às colheradas, todos juntos."

Estreante na disputa, a israelense Malka, 75 anos, chorou ao saber que o Dona Malka levou pelo melhor falafel da cidade. "Meu povo em Israel vai ver que a menina que veio com 24 anos está honrando a família..."

Na Frente

Fábio de Melo, o padre pop, faz dupla com Neguinho da Beija-flor. Vão gravarjuntos o samba "Nessas Asas".

Samuel de Almeida Lima lança hoje o livro Gestão do Conhecimento e Relacionamento - Poderosos Ativos para as Empresas.

Lygia Fagundes Telles recebe das mãos de Antonio Candido o prêmio Juca Pato, de intelectual do ano. Segunda, no Largo São Francisco.

José Miguel Wisnik, Luiz Tatit e Arthur Nestrovski sobem juntos ao palco. Hoje, no Sesc Pompeia.

Festa brasileira ontem, na Universidade de Salamanca, na Espanha. Onde foi lançado Historia de Brasil - Una Interpretación, de Carlos Guilherme Mota e Adriana Lopez.

O "peitoral" de Jesus Luz foi eleito o 12º melhor do mundo, pela revista People.

O Ministério da Saúde transformou em filme de um minuto os bastidores da obra que Vik Muniz fez com portadores de Aids. Será exibido apenas uma vez: no Fantástico de domingo.

Começa hoje a 5º edição do Festival Azeites, com degustação no restaurante Oliva.

E o elenco de Viver a Vida prepara "festa surpresa" para Tais Araújo no domingo. Pelo menos foi o que a coluna leu ontem nos jornais do Rio.