O tempo corre contra os sonhos de Thorpe para Londres

O cinco vezes medalha de ouro nas Olimpíadas Ian Thorpe deu um pequeno passo adiante na tentativa de se qualificar para os Jogos de Londres neste sábado, mas pode ser um pouco tarde demais.

O australiano de 29 anos terminou em quinto lugar na final dos 200 metros em Melbourne, um dia depois de falhar na tentativa de chegar à final dos 100 metros.

"Isto é muito difícil sem tentar blefar ou arranjar desculpas", disse Thorpe à mídia local, negando estar despistando e guardando o seu melhor.

"Isto é o melhor que posso nadar neste estágio. Há muito a melhorar agora."

O técnico da equipe australiana Leigh Nugent acredita que Thorpe precisava fazer dos 200 sua prioridade para Londres.

"Ele tem mais tempo para relaxar na prova e ser ele mesmo," disse Nugent.

Thorpe fez o tempo de 1:50.79 segundos, bem longe do seu antigo recorde mundial de 1:44.06, cravado em 2001, que permaneceu inalcançado por quase seis anos.

Jarrod Killey venceu a prova com 1:48.28 no Melbourne Sports and Aquatic Centre.

Thorpe não tem impressionado desde que voltou às competições em novembro, fracassando em provas na Copa do Mundo da Ásia, após cinco anos ausente das piscinas.

"Qualquer prova que ele disputar será importante para ele, disse Nugent. "Juntar duas provas no mesmo dia seria particularmente significativo para ele.

"Ser um homem grande faz com que ele talvez demore um pouco mais para se preparar para uma competição."

O próprio Thorpe reconheceu que começou sua volta um pouco tarde para se classificar para Londres após não alcançar a final dos 100 metros na sexta-feira.

"O tempo sempre se tornará um inimigo," ele disse. "Talvez os treinos para as Olimpíadas tenham começado um pouco tarde."

Nugent disse que Thorpe pode ainda provar que os céticos estão errados.

"Ele pode descansar adequadamente e aí veremos do que ele realmente é capaz até as competições pré olímpicas (em março). Ele é um atleta fantástico. É um dos maiores de todos os tempos e você não pode subestimar sua capacidade."

(Reportagem por Alastair Himmer)