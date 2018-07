O ÚLTIMO ADEUS Após as aventuras da novela da Record e uma turnê pelo país, a versão brasileira da banda Rebeldes encerra as atividades. Chay, Mel, Micael, Arthur, Sofia e Lua fazem o show de despedida 'Rebeldes Para Sempre' no domingo (27). Credicard Hall (6.938 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, Sto. Amaro, 2846- 6010. Dom. (27), 19h. R$ 60/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.