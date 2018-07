O último lugar mais comemorado em Vancouver

VANCOUVER

Ela ficou em último lugar ontem na estreia do slalom gigante. Mas era só alegria. Afinal, a esquiadora Marjan Kalhor foi a primeira mulher iraniana a participar dos Jogos Olímpicos de Inverno. "Estou muito feliz", afirmou a atleta, que chegou quase 22 segundos deoius da primeira colocada, a austríaca Elisabeth Goergl.

Para a iraniana, a simples participação no torneio significa a realização de um sonho. "Se você quer ser uma grande esportista, tem de participar de grandes competições", justificou. Para isso, Kalhor precisou, porém, seguir as tradições de seu país, apresentando-se com o lenço muçulmano, que esconde parte da cabeça e do pescoço, por baixo do capacete. Fora das pistas, ela precisa estar vestida com o tradicional véu.

Kalhor, que carregou a bandeira do Irã na cerimônia de abertura dos Jogos, espera servir de exemplo para outras competidoras do país.

Se a iraniana tinha motivos para comemorar, as chinesas também não se abateram com o acidente ocorrido com a patinadora Zhang Hui. Pela pontuação, a equipe da China era prata no revezamento de 3.000 metros da patinação de velocidade. Os juízes, no entanto, observaram que a atleta Kim Min-jung, da Coreia do Sul, havia atrapalhado uma adversária e desclassificaram o grupo, em primeiro lugar.

Com a punição, as chinesas não se contiveram de felicidade. Foi aí que a empolgada Wang Meng pulou o alambrado, acertando o rosto de Hui com as lâminas dos patins. O susto foi superado com aplicação de um curativo e a comemoração no pódio. Além do título, havia outro motivo para a festa: elas bateram o recorde mundial com 4min6s61.