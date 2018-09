O último romântico

Depois de passar a vida retratando e capturando com seus guaches e aquarelas a alma e o espírito de casas e apartamentos de figuras conhecidas do smart-set para as mais sofisticadas revistas de estilo e decoração, chegou a vez de o desenhista e pintor americano Jeremiah Goodman - que completou 88 anos no último dia 23 -, ser, ele próprio, reconhecido e celebrado.

Considerado um dos maiores ilustradores de design de interiores, Goodman ganhou uma exposição na New York School of Interior Design (NYSID). Inaugurada em 19 de outubro, reúne 38 aquarelas, pinçadas entre as favoritas do artista, que retratam salas de jantar, livings e quartos de celebridades, como Greta Garbo, e importantes tastemakers do mundo da moda, como Carolina Herrera, Diana Vreeland, Edith Head e James Galanos. Em cartaz até 20 de dezembro, Inspired Impressions: Interior Paintings by Jeremiah Goodman também apresenta 25 das já icônicas capas criadas para a revista Interior Design Magazine, entre 1952 e 1967.

Ao visitar essa mágica incursão pelo universo do décor, podemos descobrir como era a sala de visitas do costureiro Bill Blass em Sutton Place, a biblioteca e o salão de Greta Garbo em Beekman Place e os antigos estábulos (mews house) do legendário ator e diretor de teatro britânico John Gielgud em Londres. Também estão ali os salões do festeiro anfitrião Charles de Beistegui em seu castelo nas proximidades de Paris, a casa da designer de joias da Tiffany Elsa Peretti, em Porto Ercole, na Itália, e o escritório em Paris de Gianni Agnelli, que presidiu a Fiat por 30 anos.

A mostra é complementada por um catálogo de 48 páginas com placas coloridas das obras, que promete vender voando, e por gravuras, intituladas à mão e assinadas por Goodman, em edições limitadas a 300 exemplares - uma iniciativa de Dean Rhys Morgan, grande amigo e marchand de Goodman, cujo trabalho nunca havia sido disponibilizado em reproduções até então.

Na opinião da estilista Carolina Herrera, nada pode ser mais chique do que as aquarelas de Jeremiah Goodman. Ela, que se inspirou em suas pinturas para criar, em 2007, uma coleção de roupas que descreveu como "uma explosão de cores", acha que o trabalho dele é um exemplo de como a moda, a arte e o design de interiores podem, muitas vezes, convergir com resultado extraordinário.

Em atividade há ininterruptos 60 anos, Goodman seguiu as pegadas e a tradição dos grandes ilustradores europeus - como o russo Alexandre Serebriakoff, que nos anos 40 fazia as casas dos aristocratas, e do italiano Mario Praz, artista, crítico e autor de An Illustrated History of Interior Decoration - From Pompeii to Art Nouveau (publicado apenas em inglês pela Thames & Hudson).

Nesse período, ele criou marca e imagem para anúncios de lojas como Lord & Taylor e Bergdorf Goodman e tornou mais belas e sofisticadas muitas das páginas e capas de revistas como Harper’s Bazaar, Vogue e Interior Design. Também ilustrou diversos livros, como o My Favourite Things, de Dorothy Rogers, além de Jeremiah: a romantic vision, misto de arquivo de design de interiores, livro de memórias e catálogo raisonné (monografia que se presta a ser a mais completa referência da produção de um artista, em que cada trabalho é ricamente detalhado).

Elegante, muitas vezes de gravatinha borboleta, Goodman acaba sempre encantando seus clientes que, no mais das vezes, dele se tornam amigos. Assinando apenas ‘Jeremiah’, já aceitou encomendas de grandes figuras da história do décor, como Dorothy Draper, William Pallmann e Henri Samuel - nomes que já foram tema desta coluna -, e de arquitetos famosos, como Philip Johnson, I. M. Pei e Skidmore, Owings & Merrill.

Nascido em Buffalo, no Estado de Nova York, em 1922, Goodman cresceu durante a Grande Depressão, quando aprendeu o sentido da ética e da seriedade. Aos 12 anos, já pintava aquarelas. Com afinco e prazer, desenhar passou a ser tarefa diária. Teve do pai, o açougueiro Louis, e da mãe, Anna, o estímulo para seguir carreira artística. Depois de cursar a Lafayette High School, mudou-se, aos 16 anos, para Nova York, onde cursou a Franklin School. Aos sábados, ávido por saber mais e melhor, assistia às aulas na Parsons, cultuada escola de arte. Indagado pela jornalista e decoradora Heather Clawson se não teve medo de, tão jovem, enfrentar uma metrópole como Nova York, respondeu com humor que tinha medo era da tia em cuja casa morava.

Sempre com as mãos na massa, fez, a pedido de seu marchand Dean Rhys Morgan, o estande da marca americana de artigos para a casa Dransfield & Ross na última New York Gift Fair - retratando, em uma série de aquarelas, os objetos ali expostos. Goodman também já ilustrou com sucesso cartões de Natal e, muito recentemente, pintou telas gigantescas para decorar a filial londrina da loja da moderníssima marca de roupas sueca Acne, inaugurada em julho deste ano no charmoso bairro de Mayfair.

Seu apartamento no Upper East Side nova-iorquino, situado no 18.º andar, é uma lição de estilo, elegância e gosto refinado. Ali, biombos e paredes de espelho, em meio às luzes externas e internas, fazem fundir os belos interiores com a vista deslumbrante da cidade que, obviamente, já foi retratada nas aquarelas de seu dono. Rodeado de inusitados ou preciosos móveis e objetos de origens diversas e dispostos de maneira muito pessoal, Goodman tem seu cavalete e mesa de trabalho junto às imensas vidraças.

Ele diz que o melhor e mais estimulante conselho que já recebeu veio de seu chefe dos tempos em que ilustrava para a Lord & Taylor: "Não há nada que você não possa fazer". Da socialite Betsy Bloomingdale’s recebeu pedido para pintar os interiores de sua casa em Bel Air, e foi encantado que se dedicou a reproduzir o salão de chá assinado por Elsie de Wolfe no Colony Club. Em maio de 2002, Goodman apresentou seus trabalhos em concorrida exposição na Califórnia, onde foram mostrados, entre outros, os interiores de Cecil Beaton, da Duquesa de Windsor e da legendária decoradora americana Rose Cumming.

Sobre seus retratos de interiores, Jeremiah Goodman afirma que beleza estética é o que importa. A seu ver, a realidade é apenas uma palavra. Dos detalhes e do todo, entre luzes e sombras, resta apenas o efeito geral. Para ele, o que permanece é a fantasia que os donos desses ambientes têm do próprio décor.

Detalhes do apartamento do artista, assim como imagens do próprio em sua mesa de trabalho, podem ser admirados no site. À NYSID e ao marchand Dean Rhys Morgan devemos a permissão de publicar as fotos que ilustram a coluna.

