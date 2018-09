O Último Romântico

Léo Jaime é músico, cantor, compositor, ator, jornalista e, acredite, dançarino. Mas é o talento de frasista, lapidado pelo profundo conhecimento sobre a alma feminina e aliado a sua simpatia, que o traz com frequência cada vez maior à TV. Às terças, ele está ao lado de Fernanda Lima em Amor & Sexo, que encerra sua 2ª temporada nesta semana, e, uma vez por mês, debate todo tipo de assunto com as moças do Saia Justa, no GNT. No mesmo canal, já trabalha num programa sobre relacionamentos, previsto para o 2º semestre. "Adoro conversar com mulher", admite ao Estado. E se mostra emocionado ao ser informado que as mulheres adoram ouvir o que ele tem a dizer, ainda mais quando são frases de efeito, do tipo "celulite quer dizer ‘sou gostosa em braile’".

O que foi que houve para que você se tornasse presença tão frequente na TV?

Eu vinha trabalhando como roteirista desde 2000 em programas como o Domingão do Faustão e Contemporâneo, do GNT, mas desde 2003, quando fui comentarista de futebol no SBT, sentia falta de estar no vídeo. Até o (diretor) Ricardo Waddington me ligar para falar sobre um programa. O Amor & Sexo me deu oportunidade de fazer duas coisas: aparecer como músico e estar ali opinando, trocando ideias com a Fernanda (Lima), usando um lado meu de cronista e comediante. E eu tinha feito uma participação num especial do Saia Justa, por isso meu nome foi logo lembrado quando tiveram a ideia de incluir homens no programa.

O que pensou quando soube da ideia – falar sobre sexo na TV aberta? Achou arriscado ou ficou super a fim?

Fiquei a fim, achei um super desafio. A gente fala sobre sexo e amor para todas as idades, e não é sobre começar uma vida sexual, mas sobre ter uma vida sexual. E é complicado encontrar o tom para isso porque não é falar para o gueto, mas para quem interessar possa.

A música ajudou a encontrar essa linguagem?

Sim, e eu acho que a ideia de que a sensualidade, malícia, duplo sentido estiveram presentes na música brasileira em todos os tempos e estilos é uma maneira de mostrar como esse assunto interessa a todos.

E no Saia Justa, é saia justa para um homem estar numa conversa com três mulheres?

Às vezes é, porque a tendência é que o homem fique como interlocutor da conversa das mulheres. É natural, mas a gente não quer que pareça um Roda Viva de mulheres entrevistando um homem.

Você demonstra ter muito interesse e paciência para ouvir conversa de mulher. É isso mesmo?

Sim, adoro conversar com mulher, tenho muitas amigas. O universo feminino é muito interessante e divertido, e eu gosto muito de fazer parte daquilo ali. Claro, há uma saia justa naquela situação. Mas é normal.

Soubemos que a audiência feminina está adorando saber o que vocês têm a dizer sobre as conversas femininas. É como se tivessem segredos a revelar.

Exatamente. Acho que o acerto do canal foi perceber que as mulheres querem discutir os seus assuntos, mas também querem saber o que os homens pensam sobre esses assuntos, especialmente o que eles pensam sobre o que elas pensam. A outra resposta que a gente tem é que o programa ficou mais interessante para casais, os homens estão parando para ver também.

Vendo Amor & Sexo e Saia Justa, e lembrando das suas músicas fofas dos anos 80 e 90, dá para imaginar que você é especialista na alma feminina. E as mulheres te adoram.

É mesmo? É tão bom saber disso (risos), que coisa boa! Fui criado numa casa cheia de mulheres, e eu era o único menino. Eu jogava bola, mas não ficava restrito ao clube do Bolinha, então fazia também aula de teatro e dança. Mais tarde, em 1990, fui ombudsman e cronista da revista Capricho. Saí de lá para a revista Desfile, fiquei mais três anos. Ou seja, foram seis anos direto no universo feminino. Eu queria, na verdade, ter um consultório sentimental.

Você se divide em muitas tarefas. A música ocupa hoje qual espaço na sua vida?

Não é minha atividade preferida, é a primordial. Na verdade, tenho duas atividades, apenas: escrevo e interpreto. O que aconteceu é que eu aprendi a fazer essas duas coisas em vários veículos, e tive oportunidade para isso. E botei a cara a tapa, né? (risos)

Você é uma das personalidades mais atuantes na web brasileira. É um louco por tecnologia?

Não. É que eu tive uma história muito turbulenta com a indústria da música, que me baniu. E o fato de nenhuma gravadora pedir ou aceitar ouvir uma fita demo minha durante 18 anos me dava a certeza de que eu já tinha dado o que tinha de dar, que as pessoas não se interessavam mais pelo meu trabalho. Só que eu continuava fazendo shows. Pensei "pombas, tem quem goste". Daí resolvi fazer um site. Depois, um blog, para interagir com o público. Em seguida, fui ver o que era o Orkut. E, um dia, fui a primeira pessoa do mundo a descobrir que só era possível ter mil amigos no Orkut – tive de fazer nove perfis. A internet constatou uma popularidade que eu sempre tive, e mostrou isso para a mídia.

E que coisa é essa de ser banido da indústria da música?

Foi no auge do sucesso. Vinha de cinco anos excursionando sem parar e sendo visto como um personagem. Escrevi Sônia com 18 anos, e tenho orgulho disso. Mas aquilo é assunto de uma pessoa de 18 anos. E de repente eu tinha 28, e esperavam que eu tivesse um comportamento de 18. Pensei em dar uma recuada, mudei de gravadora, fiz um disco rock'roll que foi lançado no dia do Plano Collor. Ou seja: não recebi, fiquei cinco anos sem gravar e fui parar no anonimato. Movi uma ação judicial, ganhei e lancei mais um disco. Mas fiquei como o "cara que processou a gravadora". Então, até o próximo disco, passaram-se 13 anos.

E você, uma estrela do rock, foi parar numa redação. Capacidade incrível de se reinventar...

É bacana, porque você fica livre para fazer o que der na telha, mas, por outro lado, fica desprotegido, porque ninguém quer comprar a sua briga. Esse tipo de coisa, de ser protegido por um grupo, eu nunca tive – talvez até por escolha minha.

Mas acho que agora é o tempo de pessoas assim, que fazem muitas coisas.

Também acho. No fundo, sempre fui avaliado como alguém que não sabia que o que queria. Mas dividi o palco com Marília Pêra, tive crônica que foi tema de vestibular, cantei sozinho para 100 mil pessoas. A maior entrevista que o Roberto Carlos já deu foi pra mim, em Los Angeles. Íamos gravar 15 minutos, mas rendeu 1h30. Publiquei na íntegra, três páginas no Globo. Vivi uma porção de coisas. E, sobretudo, nunca deixei o fracasso me subir à cabeça.

Você sempre encerra o dia no Twitter dizendo "O prazer me chama". Pode dizer se esse prazer é todo dia o mesmo ou se cada dia é um tipo de prazer?

(risos) Essa é a questão, é deixar que cada um pense o que quiser pensar. E eu posso, sem contar o segredo, dizer qual é a mágica: é fazer cada um pensar o que é para si o prazer que ele gostaria que o chamasse naquele momento. Mais, não posso dizer.