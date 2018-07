O veneno do nosso tempo

A Erva do Rato, de Júlio Bressane, é um filme de exceção. Além das qualidades estéticas, o trabalho de Bressane é uma densa meditação sobre a vida, o amor e a morte em nossa cultura. Inspirado em dois contos de Machado de Assis - Um Esqueleto e A Causa Secreta -, o filme guarda de Machado o fundamental: a elegância, a ironia, o toque de humor e a ousadia de falar sobre o que preferimos calar. O enredo é enxuto. Um homem, Ele, encontra uma mulher, Ela, num cemitério. É o começo de uma relação na qual desfilam as clássicas figuras da perversão masculina e da histeria feminina. Do lado do homem, sadismo, voyeurismo, fetichismo e uso instrumental do outro; do lado da mulher, masoquismo, sonambulismo e a teatralidade caricata da possessão.

O cinema de Bressane, entretanto, não é apenas um sexo em transe; uma súmula ilustrada da Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing (psiquiatra austro-alemão, 1840-1902). Visto com cuidado, o que está em jogo é a loucura da paixão pelo inumano. O fantasma do controle onipotente sobre o enigmático núcleo duro do desejo. O andar da história deixa claro esse propósito.

Logo de início, o homem despoja a mulher de sua identidade, ao revelar a falsidade dos bons sentimentos que ela quis afetar. Num segundo tempo, obriga-a a copiar exaustivamente definições de fatos anódinos, introduzindo-a à disciplina da submissão. Em seguida, instiga seu medo da morte e sua sensualidade, recitando o que o dicionário diz sobre o veneno erva do rato e a personalidade de Cleópatra. O inumano começa a ganhar vida própria. Daí em diante, o homem passa a fotografar o corpo da parceira de maneira frenética, procurando descobrir na anatomia o objeto e o lugar de origem do gozo. Nesse ponto, aparece o rato como metáfora da desmedida pulsional; da sandice de querer aprisionar o substrato real do encantamento erótico. Enfim, o desfecho. O homem mata o rato. Mas já tinha sido psicologicamente devorado por ele; já havia se deparado com a certeza que todos evitamos ter: do pó viemos e ao pó voltaremos.

Bressane dá o recado esbanjando talento. Em primeiro lugar, na forma sutil como insinua em tese o que veremos em imagem. Por exemplo, numa dada passagem, o homem lê um verbete de sua enciclopédia à la Borges, no qual é dito que a verdade da metafísica é a química, anunciando o desastre ético que está por vir. Podemos crer que o "espírito é um osso" - como na célebre imagem de Hegel -, ou que a ciência é a teologia da sociedade burocrática - como disse Simone Weil -, mas pagamos um preço: mecanizamos o outro inutilmente e nos desumanizamos obrigatoriamente. Em segundo lugar, a maturidade do diretor se mostra na escolha da equipe. A fotografia de Walter Carvalho é deslumbrante. A todo instante, a beleza do que é visto contrasta com a feiura do que é vivido. As cenas se sucedem como pinturas em exposição e a lentidão do tempo de contemplar é contraposta à angústia ofegante dos personagens. Os atores, por seu turno, respondem positivamente às exigências do diretor. Alessandra Negrini está irretocável. Entre seus bons momentos, um merece ser mencionado: aquele em que o homem procura excitar a mulher, falando sobre Cleópatra. Na cena, a atriz se supera, dando ao olhar um tom sexual despudorado, ao mesmo tempo em que brinca de citar a si mesma, evocando sua participação em Cleópatra, outro filme de Bressane.

Quanto a Selton Mello, é a própria marca da excelência. Apenas sua maestria como ator consegue tornar o Ele um personagem dramaticamente plausível. A transição que é capaz de operar entre estados de alma que vão do estúpido ao demoníaco; do escabroso ao sublime; do paroxismo do gozo à devastação mental é mesmerizadora. À medida que é tomado pela compulsão de ver o invisível, o olhar do Ele passa da agonia para a estereotipia de um clique de câmera. O ator parece encarnar a inocência louca de uma marionete de Kleist (Bernd Kleist, 1777-1811, poeta, teatrólogo e novelista alemão), observando friamente a lenta e fatal hemorragia do conteúdo humano de nosso desejo.

Finda a projeção, fica a conclusão: a realidade do que somos está na aparência do que queremos ser. No esforço de magificar a existência com as fábulas, ilusões amorosas, vícios e virtudes veniais que podemos criar. Essa é a substância, em eterna ebulição, do sentido da vida. Sem isso, restam apenas ratos e desolação. Não é por isso que inventamos a arte, essa magnífica suplência da vida sempre em busca de ser mais do que é?

Reflexão de primeira num cinema de primeira. Um novo gol de placa de Júlio Bressane.

Jurandir Freire Costa é psicanalista, professor do Instituto de Medicina Social da Uerj e autor de O Risco de Cada Um e Outros

Ensaios de Psicanálise e Cultura (Garamond), entre outras obras