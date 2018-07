OAB anula 2ª fase de exame por suspeita de vazamento O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) anunciou hoje que decidiu anular a segunda fase do Exame de Ordem, realizado no último domingo, 28, por suspeita de vazamento. A decisão foi tomada pelo Colégio de Presidentes das 27 Seccionais da Ordem, durante uma reunião promovida na sede do Conselho Federal, em Brasília. A prova foi remarcada para o dia 11 de abril.