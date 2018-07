OAB dá selo a 7,4% dos cursos do País

Das 1.210 faculdades de Direito existentes no País, apenas 90 - ou 7,4% delas - conseguiram o selo OAB Recomenda, que garante a qualidade do ensino dentro de critérios que levaram em conta o último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e os três últimos exames de ordem, promovidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. No Estado de São Paulo, entre 241 faculdades, apenas 14 (5,8%) foram contempladas.

"É reflexo da condução do ensino jurídico, em que se privilegiou a quantidade em detrimento da qualidade e interesses econômicos em detrimento dos sociais que estão por detrás da educação", disse o presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante.

O trabalho realizado por uma equipe da OAB, dentro de critérios matemáticos que deram peso 1 para o Enade e peso 3 para o exame da ordem, deve ser repetido em dois anos. A partir dessa análise criou-se uma média ponderada que varia entre 0 e 7,25.

Os cursos que conseguiram nota final 5 dentro da fórmula empregada foram recomendados. Entre os pré-requisitos para que a faculdade fosse avaliada estava participação nos três últimos exames de ordem com ao menos 20 alunos inscritos. Do total, 791 faculdades enquadraram-se nas exigências e foram analisadas.

Desde o último OAB Recomenda, divulgado em 2007, houve a criação de mais 164 faculdades no País, enquanto o número das que conquistaram o selo subiu de 87 para 90.

"Isso nos faz pensar que em algumas ocasiões há critérios pouco republicanos nas autorizações para novos cursos jurídicos", declarou o presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB, Rodolfo Geller. O selo foi criado em 2001 pelo então presidente da OAB Reginaldo de Castro.

"A maioria das faculdades vende sonhos e entrega pesadelo", disse Castro. "Não há preocupação com a qualidade, mas com a rentabilidade."

Ponderação. Ao apresentar os nomes das faculdades recomendadas, que estão no site www.oab.org.br, durante a 21.ª Conferência Nacional dos Advogados, que terminou ontem em Curitiba, Cavalcante disse que não necessariamente as faculdades não contempladas com o selo sejam ruins. "Mas, dentro de um critério de qualidade, é necessário que melhorem", ponderou. "Queremos incentivar para que elas melhorem e o Ministério da Educação fiscalize e exija mais."

Ele reiterou os pedidos que a OAB tem feito ao ministério para não autorizar a criação de novos cursos de Direito no País, que tem cerca de 655 mil estudantes e forma entre 80 mil a 100 mil bacharéis por ano.

"Mas cabe ao ministério e ao Conselho Nacional de Educação a última palavra", disse. "Será que é essa universalização que nós queremos ou se está criando mais vagas em Direito e em outros cursos apenas para alimentar um sonho de o Brasil crescer o seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), a fim de que possa ter respeito mundial?, questionou.