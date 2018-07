OAB de Minas exige duplicação de BR-381 A seção mineira da Ordem dos Advogados do Brasil impetrou ontem ação civil pública para obrigar a União a liberar R$ 2 bilhões para a duplicação da BR-381, no trecho de 317 km entre Belo Horizonte e Governador Valadares. A estrada, conhecida como rodovia da morte pelo elevado número de acidentes, precisa também de recapeamento, radares e sinalização. A OAB pede também a instalação de balanças para impedir a circulação de carretas com carga superior à permitida. Na ação, a Ordem quer que os administradores da rodovia sejam responsabilizados criminalmente pelas mortes que ocorrerem na via.