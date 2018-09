OAB dispensa advogados do Rio de usar terno no verão Os advogados do Rio de Janeiro foram dispensados do uso de terno neste verão, segundo resolução da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgada no último dia 9. A justificativa é que as temperaturas de quase 40º C que têm sido registradas no Estado nas últimas semanas tornam desconfortável o uso de paletó e gravata.