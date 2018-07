OAB divulga lista de aprovados na 1ª fase de exame O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta quinta-feira a lista dos aprovados na prova objetiva do VII Exame de Ordem Unificado, aplicada no dia 27 de maio. Segundo a OAB, o prazo para protocolar recursos contra o resultado vai até domingo (10). A segunda fase do exame ocorrerá no dia 8 de julho. Confira a lista dos aprovados no site www.oab.org.br.