OAB divulga resultado preliminar de exame A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta sexta-feira o resultado preliminar da segunda fase do 7º Exame de Ordem Unificado. A prova prático-profissional foi aplicada no dia 8 de julho para 45.884 candidatos. Para conferir o resultado, basta entrar no site da FGV Projetos (http://oab.fgv.br/), responsável pela organização do exame, ou na página da OAB (http://www.oab.org.br).