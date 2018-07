OAB firma parceria para apurar mortes em favelas do Rio

A subprocuradoria Geral de Direitos Humanos e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) firmaram parceria na quinta-feira, 5, para investigar as mortes de 10 acusados de envolvimento com o tráfico durante a operação da Polícia Civil realizada na quarta nas favelas da Coreia, Vila Aliança, Rebu e Taquaral, na zona oeste do Rio. Desde outubro de 2007, 33 pessoas morreram nas favelas da região em operações policiais, entre elas um menino de 4 anos e um policial civil. Veja também: Após operação matar 10, Cabral defende segurança do Rio Operação em favelas do Rio deixa 10 mortos "Queremos saber o resultado concreto de uma operação com 300 homens para cumprir três mandados de prisão, que termina com dez mortos, seis mil crianças sem aula e os três procurados soltos na rua", disse o sub procurador, Leonardo Chaves. A Ouvidoria do MP disponibilizou o telefone 127, da Ouvidoria Geral, para receber as denúncias. O subprocurador disse que falou com o chefe de Polícia Civil, Gilberto Ribeiro, e com o comandante geral da Polícia Militar, Gilson Pitta, e revelou que foi informado que apenas um dos mortos tinha antecedentes, mas ressaltou que esta informação não é importante. "Não estou preocupado com antecedentes, mas se houve legítima defesa. O que interessa são as circunstâncias destas mortes", afirmou Chaves. Ele ressaltou que o MPRJ terá cautela em afirmar se houve execuções sumárias, mas não descartou a hipótese de pedir uma perícia independente em casos de dúvidas sobre os laudos da Polícia Civil. O presidente da OAB-RJ, Wadih Damous, fez duras críticas ao que classificou como "ação policial descontrolada baseada na lógica do enfrentamento" que produz "mortes a rodo". Ele lembrou que os laudos dos peritos independentes sobre a operação policial no Complexo do Alemão, que deixou 19 mortos em junho de 2007, apontou duas execuções sumárias. "Não defendemos a inércia policial como querem nos imputar, mas uma outra lógica baseada na inteligência e na justiça social". De acordo com a Chefia de Polícia Civil e o comando do 14º Batalhão de Polícia Militar de Bangu todos as vítimas de anteontem foram mortas em troca de tiros com a polícia. O primeiro homem foi morto após trocar tiros com uma equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) na entrada da favela Vila Aliança no início da operação. Outros cinco foram baleados e mortos após invadirem uma casa e trocarem tiros com agentes da Delegacia de Combate às Drogas. Três homens em um carro morreram à tarde após um tiroteio com policiais militares, que ocupavam os acessos para impedir a volta dos traficantes. As circunstâncias da morte de um homem branco de aparentemente 20 anos ainda não identificado permanecem não esclarecidas. Ele foi o último a dar entrada morto, no final da tarde, no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, quando policiais militares ainda estavam nos acessos. No entanto, o comandante do 14º BPM, o tenente coronel Pedro Paulo da Silva, nega que ele tenha sido morto em confronto com PMs. "Morreram em confronto com nossos policiais apenas três homens. Não temos conhecimento sobre este último caso. Não foi contabilizado", disse Da Silva. Retorno Nesta quinta, as escolas funcionaram normalmente e o comércio nos arredores das favelas também abriu as portas. A única mulher baleada durante a operação, a dona de casa Ana Maria Sousa, de 43 anos, recebeu alta. Ela foi ferida nas nádegas. O deputado Alessandro Molon (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, encaminhou ofício à Secretaria de Segurança, pedindo o laudo cadavérico dos 10 mortos na operação de quarta. Ele convocou ainda a comissão para se reunir na segunda-feira, quando os deputados vão decidir se convocam o secretário José Mariano Beltrame para audiência pública.