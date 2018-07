OAB-MG exige R$ 2 bi para 'rodovia da morte' na Justiça A seção mineira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) impetrou ontem ação civil pública para obrigar a União a liberar R$ 2 bilhões para a duplicação da BR-381, no trecho de 317 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Aço.