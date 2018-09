OAB notificou SSP sobre vídeo de escrivã em dezembro A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo informou que, em dezembro do ano passado, comunicou a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Ministério Público (MP) e o Tribunal de Justiça (TJ) do Estado a respeito do vídeo que mostra uma escrivã despida à força por delegados da Corregedoria da Polícia Civil para realização de revista.