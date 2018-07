OAB quer delegado especial para apurar assassinato O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, pediu ao ministro da Justiça, Tarso Genro, a indicação de um delegado especial da Polícia Federal para apurar o assassinato do advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pernambuco, Manoel Bezerra Matos Neto, de 44 anos. O advogado foi assassinado por dois homens encapuzados na noite de ontem, numa casa de veraneio na praia de Pitimbu, Paraíba. "É lamentável que um profissional do direito sofra uma violência tão grande. Vamos acompanhar de perto o caso, certos de que os assassinos e os possíveis mandantes do crime serão descobertos pela polícia", afirmou o presidente nacional da OAB, por meio de sua assessoria. Manoel Bezerra, que morava em Itambé, na mata norte de Pernambuco, ficou sob proteção policial por um ano por ser um dos denunciantes do grupo de extermínio na cidade de Itambé, Pernambuco.