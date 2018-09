OAB questiona escutas feitas em presídios federais O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, disse hoje que vai mover representação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o juiz Odilon de Oliveira, da Justiça Federal do Mato Grosso do Sul. O magistrado foi corregedor do Sistema Penitenciário Federal até 2009, período em que teriam ocorrido as interceptações de conversas entre advogados e presos nos parlatórios dos presídios federais de segurança máxima.