OAB-SP: 11 mil candidatos fazem 2ª fase de exame A segunda fase do exame estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) começou neste domingo às 8 horas. Segundo a assessoria da entidade, a prova terá a duração de cinco horas, mas como a permanência mínima exigida do candidato é de duas horas e trinta minutos, alguns deles já começam a deixar o local do exame. Do total de inscritos na primeira fase, apenas 48,97% conseguiram passar para esta etapa do exame, o que corresponde a 11.063 bacharéis. Os participantes terão de esperar até o dia 13 de março pelo resultado, que será divulgado após as 18 horas no site da OAB-SP. O conteúdo das provas e o gabarito, no entanto, já estarão disponíveis para consulta entre quarta e quinta-feira desta semana. O exame vale dez pontos e compreende uma prova prático-profissional dividida em duas partes: uma redação de peça profissional e cinco questões práticas. Tanto a peça profissional como as questões práticas são dirigidas à área do direito escolhida pelo candidato na ficha de inscrição. No caso, o bacharel teve de optar por uma das grandes quatro áreas do direito: civil, penal, trabalhista ou tributário. Na capital, 1.681 candidatos optaram por direito penal, 1.342 por direito do trabalho, 648 por direito tributário e 532 por direito civil. Durante o exame os candidatos têm permissão para consultar a legislação, livros de doutrina e repertório de jurisprudência. É proibido, no entanto, utilizar sinopses e roteiros de peças jurídicas, dicionários jurídicos e obras que contenham formulários e roteiros de peças jurídicas, além de questões sob a forma de perguntas e respostas, modelos e anotações pessoais, apostilas mesmo editadas sob a forma de livro e outras publicações sobre concurso de exame de Ordem.