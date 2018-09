OAB-SP aprova 22,7% na 1ª fase do Exame de Ordem A Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo (OAB-SP) divulgou hoje o resultado da primeira fase do Exame de Ordem da instituição. Foram habilitados para a segunda fase da prova 4.089 dos 18.871 inscritos, 22,7% de aprovação. O índice é 50% inferior ao registrado na primeira fase do exame anterior (45,4% de aprovação). A lista dos habilitados para a segunda fase pode ser acessada no site da entidade. Na avaliação do presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB-SP, Braz Martins Neto, o resultado obtido é ruim, "principalmente se comparado ao exame anterior". "O resultado evidencia que os cursos de Direito não estão cumprindo sua missão de preparar adequadamente os bacharéis", disse Martins Neto. "Isso só ressalta ainda mais a necessidade de aplicação da prova", completou. O presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D''Urso, destacou que o exame não deixa de ser um mecanismo para pressionar os cursos a buscar grau de excelência na qualidade de ensino "não só da advocacia, mas do jurisdicionado e da cidadania". Candidatos que queiram recorrer devem acessar a partir de amanhã o site da OAB-SP e o recurso deve ser feito até três dias após a divulgação do resultado.